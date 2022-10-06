Нулевой транзит. Чем грозит остановка транзита российского газа по Украине

Российский монополист "Газпром" угрожает остановить газовый транзит по территории Украины. Фокус выяснил, что может означать остановка транзита российского газа для украинской газотранспортной системы и для потребителей.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украине нужно быть готовой к новым террористическим атакам россиян на критическую инфраструктуру, а кроме того, к возможному полному прекращению транзита российского газа через Украину в Европу.

"Такой сценарий нельзя исключать. Поэтому подготовлен план максимально экономного и эффективного использования имеющегося ресурса газа. Именно поэтому средняя температура в домах украинцев этой зимой может быть ниже, чем в прошлые годы. Сейчас такую ​​политику вводят большинство стран Европы. Мы живем и работаем в условиях войны, и каждый из нас должен понимать отношение к этим вызовам", — сказал Денис Шмыгаль.

Остановка транзита. Зачем России прекращать транзит газа в Европу

НАК "Нафтогаз Украины" 9 сентября обнародовал заявление о начале судебного разбирательства с российским газовым монополистом компанией "Газпром".

"Национальная акционера компания "Нафтогаз Украины" подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) по действиям ПАО "Газпром" (российская федерация). Место проведения арбитража – Цюрих (Швейцария). Нафтогаз требует от Газпрома средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме", — отмечается в заявлении "Нафтогаза".

[ + – ] Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко не планирует отступать от плана арбитража из-за неуплаты "Газпрома" по контракту с Украиной Фото: УНИАН

Дело связано с майской остановкой транзита через точку входа "Сохрановка", когда ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС "Сохрановка", поскольку, по данным ОГТСУ, невозможно осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков", которая оказалась в зоне оккупации. Тогда Украина предложила перенести весь объем транзита на точку входа "Суджа", однако "Газпром" не согласился с предложенным вариантом.

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Объемы транзита российского газа через Украину в Европу снижаются из-за самой России

После указанных весенних событий "Нафтогаз" принял решение о судебном разбирательстве из-за неоплаты "Газпромом", согласно подписанному контракту о транзите.

"Предложили перенести объемы транзита на "Суджу", "Газпром" отказался, и это стало причиной арбитражного иска "Нафтогаза" – невыполнение условий контракта с "Газпромом", где есть обязательство оплатить все забронированные объемы транзита независимо от их фактического использования", — объяснил Фокусу Роман Ницович, руководитель программ аналитического центра DiXi Group.

В сентябре "Газпром" заявил, что если украинская компания продолжит попытки подать иск в международный арбитраж, то в отношении "Нафтогаза" будут введены санкции РФ, и "Газпром" не сможет оплачивать услуги по транспортировке газа. То есть, речь идет об угрозах полного прекращения транзита через Украину.

В ответ на угрозы россиян в своем сообщении в Фейсбуке глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал, что "Газпром" манипулирует информацией.

[ + – ] Транзит российского газа по украинской ГТС может быть остановлен уже в ноябре-декабре Фото: УНИАН

"Нафтогаз сослался на форс-мажорные обстоятельства в связи с транзитом газа из-за точки входа "Сохрановка", поскольку она контролируется вооруженными силами России.

Вместо этого мы предложили транзит через точку входа "Суджа" без дополнительных затрат для российской стороны. Следовательно, "Нафтогаз" предоставил необходимые услуги, однако "Газпром" отказался ими воспользоваться. Вопреки утверждениям "Газпрома", контракт не дает "Газпрому" права оправдывать невыполнение своих платежных обязательств форс-мажорными обстоятельствами, которые отметил "Нафтогаз", — отметил Юрий Витренко. Он подчеркнул, что арбитраж состоится вне зависимости от участия в нем российской компании.

Прекращение транзита через Украину в Европу нужно самой России, говорят опрошенные Фокусом эксперты. Ведь это позволит оказывать давление на Европу в разгар отопительного сезона, чтобы были сняты определенные санкции, а также повлияет на решения агрессора по ударам по критической инфраструктуре Украины.

"Прекращение транзита – риск эскалации военной агрессии. Это развязывает им руки в атаках на нашу ГТС", — говорит Денис Саква, старший аналитик Dragon Capital.

Если транзит на нуле. Что будет при условии остановки транзита газа по украинской ГТС

Нулевой транзит – это угроза, которая может стать реальностью, говорят опрошенные Фокусом эксперты. Однако все последствия остановки транзита пока очевидны, ведь Украине никогда не приходилось сталкиваться с подобными вызовами ранее.

"Плохо, если остановится транзит. В ОГТСУ говорят, что готовы. Но они в таком режиме не работали. По инструкции, должно работать оборудование, но по факту в длительной фазе, как все будет работать, неизвестно. Мы так никогда не работали. Был опыт три недели в январе 2009 года", — отмечает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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По словам Дениса Саквы, потеря транзита приведет к неэффективному использованию ГТС Украины.

"Транзит сейчас позволяет эффективно использовать ГТС, если не будет транзита, систему придется развернуть от границы Европы на восток. Необходимо будет разворачивать потоки газа с западной границы на юг и восток. Надо будет перенастраивать систему, это менее эффективный режим, это повышенный расход технологического газа", — объяснил Саква. Впрочем, по его мнению, Украина давно готовится к такому сценарию, и в ОГТСУ также уже могут быть готовы к нулевому транзиту.

Нулевой транзит означает необходимость перенастраивать всю систему, но самые высокие риски — для ряда населенных пунктов, которые могут быть отключены от поставок газа

"Угроза совсем не нулевая. Россияне могут реализовать технологические провокации, и найти "правовые" обоснования остановки транзита, есть вероятность санкций российских властей, и невозможно будет совершать расчеты "Газпрома" с "Нафтогазом". В этом случае один из сценариев — транзит будет оплачивать не продавец, а тот, кто покупает. Соответственно, европейские компании будут бронировать наши мощности, оплачивать транзит, и точка передачи газа будет на границе Украины и России. Другой сценарий – транзит остановлен, то есть, нулевой транзит, и режим работы ГТС меняем с запада на восток в реверсном направлении. Тогда есть риск для ряда населенных пунктов, которые могут быть отключены на какое-то время от поставок газа, но, в целом, ситуация будет контролируема", — отмечает Роман Ницович. Он уверен: у украинской ГТС уже был опыт работы в реверсном режиме, и критических последствий в случае остановки транзита российского газа удастся избежать, а тем городам и селам, которые окажутся изолированы от поставок из-за остановки транзита, будет организована доставка газа по новой схеме.

Тотальная экономия. Как будут жить украинцы без транзита газа по ГТС Украины

Эксперты отмечают, что в случае остановки транзита в период отопительного сезона, а вероятность нулевого транзита в ноябре-январе очень высокая, придется перейти на режим экономии энергоресурсов, в частности, газа. Хотя в газовых хранилищах и накоплен достаточный для зимы объем природного газа.

"Ранее в начале лета Кабмин поставил задачу о накоплении в ПХГ 19,5 млрд куб, но она была невыполнима. Во-первых, из-за самого сценария – цифра закладывалась с зазором на непредусмотренные обстоятельства. Второе – цена ресурса, на "Нафтогаз" наложены спецобязательства по реализации газа по фиксированной цене и для населения, и для компаний. С учетом спецобязательств, у "Нафтогаза" недостаточно финансовых ресурсов для покупки газа за рубежом. С этим связаны переговоры властей о займах для закупки газа. Недавно было сообщение о $500 млн от Великобритании на покупку газа. Получается, что ресурс, что закачивается, это собственная добыча. Это газ, который добывает сам НАК, и газ частных компаний", — рассказал Роман Ницович.

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Согласно прогнозам экспертов, до ноября объем газа в ПХГ может достигнуть 14,5-15 млрд. кубометров. Этого объема может хватить на прохождение отопительного сезона. Однако лишь при условии отсутствия иных рисков, среди которых упомянутая премьером Денисом Шмыгалем серия атак агрессора на критическую инфраструктуру Украины.

"Я не думаю, что вопрос газа в хранилищах — самый главный риск, потребление сильно упало, уже закачали 14 млрд куб, до конца октября пол миллиарда еще закачаем, запасов должно хватить. Основные риски — в плоскости атак на инфраструктуру", — подчеркнул Денис Саква.

[ + – ] Накопленного в хранилищах газа на зиму хватит, вопрос в том, какие повреждения инфраструктуры будут вследствие атак россиян Фото: УНИАН

В условиях остановки транзита украинцам будет предложено перейти на тотальную экономию ресурсов.

"Если пауза в транзите газа затянется на месяцы, то у нас такого опыта просто нет. Означать это точно будет тотальную экономию газа. Как она будет проходить, никто сегодня не скажет. В таком режиме система не работала, и плюс давления в системе мало – накопленного в хранилищах газа 14,5 млрд кубометров мало в условиях, когда нет транзита", — говорит Юрий Корольчук.

Так что в условиях нулевого транзита есть высокая вероятность внедрения программ экономии ресурсов, массового снижения температуры теплоносителей для домов с централизованной системой отопления. Не исключены и перебои в поставках природного газа как предприятиям ТКЭ, так и населению, ведь самая главная угроза военного времени – атаки на инфраструктуру – может привести к серьезным повреждениям газотранспортной системы.

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"В начале войны были тезисы, что продолжение транзита — это гарантия, что объекты ГТС, мол, в относительной безопасности. Но мы видим, что для врага нет ограничений, особенно, если смотреть на ситуацию с повреждениями "Северного потока-1", а большинство аргументов за то, что Россия сама подорвала газопровод. Так что вполне возможны и повреждения украинской ГТС", — отметил Роман Ницович.

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