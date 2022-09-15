Всем нужен газ: хватит ли Украине зимой запасов природного газа

Украина ведет активную подготовку к сложному военному отопительному сезону. Фокус узнал, что с газом и могут ли зимой быть перебои в поставках предприятиям и населению.

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Приближение отопительного сезона побуждает к активной работе по закачке газа в подземные хранилища. В "Нафтогазе" уверяют, что ситуация под контролем: Украина планирует к ноябрю 2022 года накопить в ПХГ 14,4-15 млрд. кубометров. Это тот объем, который нужен Украине, чтобы относительно безопасно пройти отопительный сезон, нивелируя риск возникновения дефицита газа. Об этом идет речь в статье Фокуса "Меньше газа. Как Украина будет экономить газ зимой и причем здесь субсидии".

Опрошенные Фокусом эксперты отметили, что 15 млрд. кубометров – достаточный объем для зимнего сезона при условии, что не будет реализован негативный сценарий.

"Если не будет атак по критической инфраструктуре, то на данном этапе у нас упало потребление, а добыча газа не так сильно упала, и фактически мы можем пройти зиму с озвученными запасами. Но есть условие – зима должна быть мягкая, и не должно быть ударов по критической инфраструктуре", — объясняет Денис Саква, старший аналитик Dragon Capital.

Самый существенный риск (после риска ракетных ударов по инфраструктуре) – остановка транзита российского газа по территории Украины.

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"В мирных условиях Украине даже 12 млрд. куб. хватило бы. Это в условиях, когда есть транзит российского газа, есть прогнозированная добыча внутри страны, и если мы можем импортировать газ из Европы. Но сейчас очень много неизвестных. Будет ли транзит российского газа? Это ключевой момент. 15 млрд. кубометров – это минимум, необходимый в условиях, если с ноября не будет транзита российского газа, и нам придется жить за собственный ресурс", — рассказал Фокусу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, вероятность проблем с поставками газа в Украине в течение осени и зимы остается довольно высокой.

"Проблемы во время войны будут, особенно в прифронтовых районах, на оккупированных территориях. Они могут усугубиться, если будет нулевой транзит газа через территорию Украины. Сегодня делается, что возможно, но сказать, что 100% у всех будет тепло и электроэнергия, нельзя. Будут перебои, особенно на юге и востоке страны. В центре и на западе, надеюсь, серьезных проблем не будет, но и комфортных условий, как в мирные времена, тоже не будет, нужно готовиться к разным сценариям", — отметил Владимир Омельченко.

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