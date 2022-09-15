Меньше газа. Как Украина будет экономить газ зимой и причем здесь субсидии

Прогноз самой сложной зимы в Украине связан не только с рисками поражения ракетами ВС РФ объектов инфраструктуры, но и с риском дефицита энергоресурсов, в том числе, газа. Фокус узнал, сколько газа уже закачано в хранилища, хватит ли этого объема на зиму, и нужно ли экономить газ.

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Европа активно закручивает потребление газа. Как сообщила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, речь идет о том, чтобы Европа избавилась от зависимости от российского газа, и все страны ЕС движутся к этой цели – они уже согласовали решение о создании общих хранилищ газа, которые заполнены на 84%, и ЕС продолжает диверсификацию источников поставок. Тем временем, Украина продолжает закачку газа в подземные газовые хранилища, рассчитывая пройти отопительный сезон с объемами в ПХГ порядка 14,5-15 млрд. кубометров.

Фокус выяснил, насколько тепло будет в домах украинцев этой зимой, и какие способы экономии газа могут быть применены в Европе и в Украине в новом отопительном сезоне.

Стратегический запас. Сколько газа закачала Украина в подземные хранилища

Приближение отопительного сезона побуждает к активной работе по закачке газа в подземные хранилища. В "Нафтогазе" уверяют, что ситуация под контролем. Как сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, Украина планирует к ноябрю 2022 года накопить в ПХГ 14,4-15 млрд. кубометров. Эксперты говорят – это тот объем, который нужен Украине, чтобы относительно безопасно пройти отопительный сезон, нивелируя риск возникновения дефицита.

Но есть условия. "Если не будет атак по критической инфраструктуре, то на данном этапе у нас упало потребление, а добыча газа не так сильно упала, и фактически мы можем пройти зиму с озвученными запасами. Но есть условие – зима должна быть мягкая, и не должно быть ударов по критической инфраструктуре", — объясняет Денис Саква, старший аналитик Dragon Capital.

То есть, объем газа в ПХГ на уровне 14,5-15 млрд. кубометров гарантирует Украине отсутствие проблем с поставками газа лишь в случае, если не будет реализован негативный сценарий. Самый существенный риск (после риска ракетных ударов по инфраструктуре) – остановка транзита российского газа по территории Украины. И именно на него эксперты рекомендуют обратить особое внимание.

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"В мирных условиях Украине даже 12 млрд. куб. хватило бы. Это в условиях, когда есть транзит российского газа, есть прогнозированная добыча внутри страны, и если мы можем импортировать газ из Европы. Но сейчас очень много неизвестных. Будет ли транзит российского газа? Это ключевой момент. 15 млрд. кубометров – это минимум, необходимый в условиях, если с ноября не будет транзита российского газа, и нам придется жить за собственный ресурс", — рассказал Фокусу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

[ + – ] Закачка газа в украинские ПХГ продолжается, к началу отопительного сезона запасы могут достичь 14,5 млрд. куб. Фото: AP Photo

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, вероятность проблем с поставками газа в Украине остается довольно высокой.

Перебои с поставками газа могут быть из-за ракетных ударов. Но ключевой риск — остановка транзита российского газа

"Проблемы во время войны будут, особенно в прифронтовых районах, на оккупированных территориях. Они могут усугубиться, если будет нулевой транзит газа через территорию Украины. Сегодня делается, что возможно, но сказать, что 100% у всех будет тепло и электроэнергия, нельзя. Будут перебои, особенно на юге и востоке Украины. В центре и на западе, надеюсь, серьезных проблем не будет, но и комфортных условий, как в мирные времена, тоже не будет, нужно готовиться к разным сценариям", — отметил Владимир Омельченко.

Европейская зима. Зачем Европа закручивает газовый кран

Санкции ЕС в отношении России из-за развязанной агрессором войны в Украине мотивируют европейские правительства к введению ограничений импорта российских энергоресурсов. С другой стороны, сама Россия в ответ на санкции может прекратить поставки природного газа в Евросоюз. Поэтому для Европы, которая активно ищет варианты замещения российского газа, стал актуален вопрос снижения потребления дефицитного газа. Или – вопрос экономии.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова к прекращениям поставок российского газа. По его словам, ФРГ и другие страны Европы способны пережить последствия энергетического кризиса, если страна-агрессор решит полностью перекрыть поставки сырья. Он считает, что в случае такого сценария Германия может использовать две атомные станции, которые сейчас не работают. Также в Германии готовятся усилить работу угольных тепловых станций.

Также недавно правительство Германии согласовало план экономии по сокращению потребления газа примерно на 2% за счет сокращения отопления в общественных зданиях и отключения света в ночное время.

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"Хотя газовые хранилища Германии заполнены примерно на 80%, тревожные признаки, такие как предстоящее трехдневное закрытие балтийского газопровода "Северный поток-1", сигнализируют о том, что Германии необходимо значительно сократить спрос на газ, чтобы пережить зиму без дефицита газа", — пишут журналисты в статье издания Euractiv. По их данным, Германия обязана сэкономить около 15% объема потребления в соответствии с правилами ЕС, хотя, по оценкам правительства ФРГ, на самом деле стране нужно сократить потребление газа на 20%, чтобы пережить предстоящую зиму без дефицита газа.

[ + – ] В прошлом году страны Европы покупали у России более 63% объема экспортированного РФ природного газа Фото: Фокус

"Мы должны сократить доходы России, которые Путин использует для финансирования этой жестокой войны против Украины", — сообщила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Euronews. Она добавила: доля российского трубопроводного газа в общем объеме импорта ЕС упала с 40% до войны до 9% сегодня. По ее словам, Норвегия заменила Россию в качестве ведущего поставщика газа в Европе.

Пока некоторые страны ЕС лишь планируют сокращение потребления газа, другие уже добились в этом значительных успехов. Например, по данным издания Helsingin sanomat, Финляндия за полгода вдвое сократила потребление природного газа, установив рекорд в ЕС. "В Финляндии опасались, что прекращение поставок газа РФ в мае повлечет за собой проблемы, но пока их удалось избежать. Вроде бы незаметно, но использование природного газа в Финляндии сократилось вдвое с начала года, и в результате не было значительных сбоев в производстве или холодных домов", — пишут журналисты издания. Секрет такого снижения потребления прост – в Финляндии почти нет домов с индивидуальным газовым отоплением, а во многих случаях газ смогли заменить на биомассу, торф или уголь.

[ + – ] В Европе опасаются, что Россия остановит поставки газа, а потому активно запасаются газом - наращивают поставки LNG из США Фото: Pexels

И все же риски того, что в ЕС зимой может возникнуть дефицит газа, остаются высокими, несмотря на рост поставок газа из США, а также наращивание поставок компаниями Норвегии.

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"Остается проблема, что будет зимой, каким будет потребление, будут ли пики, когда Европе придется использовать газ из хранилищ. Ключевой вопрос – что будет в октябре, ноябре, когда будут активно использовать газ. В Италии уже посчитали, что 15 млрд. куб. не хватает, чтобы пройти зиму, в Германии тоже дефицит. Одно из решений – экономия, в том числе, за счет промышленных объектов", — говорит Юрий Корольчук.

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Риски сложной зимы готовят население и бизнес Украины к тому, что ресурсы придется экономить. Правда, конкретных шагов, как в Германии, в Украине пока сделано не было. Тарифы остаются на прежнем уровне, а субсидии, которые, по данным Минсоцполитики, получают 2,2 млн. домохозяйств, также не мотивируют украинцев меньше использовать газ.

"Большинству семей субсидии были начислены автоматически. В государственном бюджете на 2022 год на предоставление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа предусмотрено около 37,9 млрд. грн. Этой суммы хватит для предоставления указанных видов государственной поддержки", — сообщили в Минсоцполитики.

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Там отметили: для назначения жилищной субсидии украинцы могут в любое время обратиться в ЦНАП, к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа территориальной громады, в орган социальной защиты населения или через портал "Дія".

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что сегодня правительству стоило бы призвать население к экономии.

"Правительству следует уговаривать население максимально сократить потребление – и газа, и отопления, и горячей воды. Максимально экономить. Использовать программу "Прикрути". Тарифы в Европе космические, и у них есть стимулы снижать энергопотребление, в отличие от нас. У нас парадоксальная ситуация, когда топить газом дешевле, чем биомассой или дровами. Цены на ресурсы выросли, а газ стоит также. У людей нет стимулов, чтобы использовать меньше ресурсов", — отметил Денис Саква.

[ + – ] Снижение потребления газа отчасти связано с ожиданием, что температура в квартирах украинцев будет ниже, чем в прошлом сезоне Фото: УНИАН

Система субсидирования населения и низкие тарифы на газ в Украине не просто не мотивируют экономить, а наоборот, ведут к росту потребления, говорят эксперты. Это влияет на расходы государства, которые нужно направлять на покрытие субсидий и тарифов, которые отстают от рыночного уровня. Во время войны украинцы обеспечивают свое тепло, в основном, за счет иностранных денежных вливаний.

Исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук говорит, что в Украине не только субсидии, но и остальные расходы на энергоресурсы покрываются только за счет кредитов и грантов от иностранных правительств и организаций.

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"Какая-то часть будет покрываться от внутренних налогов, но проект бюджета сформирован так, что 20% ВВП – это дефицит, который покрывается за счет кредитов и грантов иностранных партнеров. Средства от ЕС в размере 5 млрд. евро и от USAID $4,5 млрд – все это подготовка к отопительному сезону. Потому что ресурсы стоят дорого, нам выдают для этого средства, чтоб мы прошли этот сезон", — отметил Дмитрий Боярчук.

По его мнению, экономия ресурсов — всегда актуальный вопрос, но сейчас она чаще сводится к тому, что нужно запасаться альтернативными ресурсами, так как газа и мазута хватает, но может быть повреждена инфраструктура в результате военных атак ВС РФ.

[ + – ] В новом отопительном сезоне некоторые украинцы перейдут на альтернативные виды топлива, но большинство будет использовать газ Фото: Pexels

В итоге, в новом отопительном сезоне экономия газа в Украине будет связана с двумя ключевыми факторами. Первый – это так называемая вынужденная экономия, когда предприятия, не имея финансовых средств, будут сокращать потребление газа, чтобы снизить расходы. Второй – это форс-мажор в виде повреждения критической инфраструктуры вследствие ракетных ударов России, что может привести к паузам в поставках тепла и газа как населению, так и бизнесу.

"Революции в экономии энергоресурсов ожидать сложно. Экономия будет за счет того, что уменьшат температуру подачи воды и тепловой энергии. Возможно, предприятия и сами будут заинтересованы экономить. У нас критическое падение потребления, сама война убила потребление, хотя Украина и до войны была энергобедной страной, но дальше сокращать будет невозможно – мы достигли критического уровня энергобедности. Люди и без государства будут по возможности экономить", — считает Владимир Омельченко.

Главные факторы, которые приведут к экономии газа, — экономия промышленных предприятий, фактическое сокращение потребления из-за военных действий и оккупации

Тем временем, в богатых странах ЕС правительства вводят специальные программы экономии газа и электроэнергии. Например, по данным Euractiv, в Швейцарии более 40 партнеров из государственного и частного секторов поддерживают движение под девизом "Энергии не хватает. Давайте не будем тратить ее попусту".

Кампания в Швейцарии продлится до апреля и содержит советы о том, как сократить спрос, например, отключив термостаты, используя меньше горячей воды и выключая бытовые приборы и освещение, когда они не используются. Также швейцарские власти планируют ряд все более строгих мер, включая запреты и нормирование использования энергоресурсов. Предполагается ввести норму тепла 19 градусов для помещений, которые отапливаются газом, а также ограничить водонагрев 60 градусами.

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