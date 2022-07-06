Газ, золото, пошлины. Почему новые санкции не сразу повлияют на экономику РФ

Война в Украине вынуждает страны Запада вводить новые запреты для России, чтобы умерить пыл агрессора, влияя на его экономику. Новые санкции касаются российского золота, плюс, США ввели пошлины на товары из РФ — они фактически заблокируют торговый поток из России. Но с газом пока решили подождать.

Соединенные Штаты расширили санкции против Российской Федерации. В частности, запретили импорт российского золота и добавили в санкционный список 70 юрлиц и 29 физических лиц, о чем говорится в сообщении Минфина США. Также импорт российского золота блокируют Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония. А Белый дом сообщил о повышении до 35% пошлины на ввоз в США не запрещенных российских товаров.

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"В данном случае речь идет о санкциях, как о пакете. Одна отдельная санкция ничего не значит, но когда санкции работают вместе, они оказывают негативное давление на российскую экономику. Хотя следует понимать, что санкции не могут дать очень быстрого результата", — рассказал Фокусу глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

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Россия никогда не была самым крупным игроком на рынке золота в мире, хотя и совсем незначительными ее поставки металла в другие страны назвать нельзя, говорит старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЕС) Дмитрий Горюнов.

"В прошлом году экспорт золота из РФ составил $17,4 млрд. Это 6,4% от общего объема мирового экспорта необработанного золота — Россия поставляет только такое, она занимает пятое место в мире. Также это 3,5% от российского экспорта в 2021 году", — сообщил Горюнов.

По его словам, санкции существенно снизят экспорт золота из России, потому что почти 90% российского экспорта золота приходилось на Великобританию, которая уже отказалась от российского драгоценного металла.

"Великобритания обрабатывала российское золото и продавала дальше в полуобработанном виде — была крупнейшим экспортером такой продукции в мире", — поясняет Дмитрий Горюнов.

А вот Канада, США и Япония в последние годы не импортировали золото из Российской Федерации, так как сами являются крупными поставщиками: их суммарная доля в мировом экспорте составляет 17,2%, подчеркнул экономист ЦЭС.

[ + – ] В 2021 году экспорт золота из РФ составил $17,4 млрд Фото: Pexels

Трейдер и портфельный менеджер Иван Угляница напоминает, что рынок еще ранее сократил торговлю российским золотом: "Я бы назвал это "этические санкции". Для того, чтобы избежать возможных рисков, компании не занимаются российскими ресурсами".

А специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что эмбарго на российское золото не будет тотальным.

"Фишка золота в том, что его больше любят не в цивилизованных странах. Например, много золота импортирует Индия, у них традиционные украшения, поэтому они много потребляют", — сказал Фурса в эфире программы "Экономика во время войны" на телеканале Espreso.

То есть, потенциально РФ может постепенно найти замену отказавшимся получателям своего золота, хотя и произойдет это не мгновенно, а лишь через 8-14 месяцев после остановки поставок в Великобританию.

Повысили пошлины: как США пытаются ограничить российский импорт

Новые пошлины Соединенных Штатов Америки на российские товары начнут действовать в конце июля. Они фактически заблокируют торговый поток из России в США.

"Учитывая, что РФ в большинстве своем продает сырьевые товары, то есть, на соответствующих рынках господствует, прежде всего, ценовая конкуренция, пошлины на уровне 35% являются блокирующими. Именно такова структура российского экспорта и в Соединенные Штаты — топливо, цветные и черные металлы, удобрения и т.п.", — пояснил Фокусу Дмитрий Горюнов из ЦЭС.

Игорь Бураковский согласен — санкции будут иметь блокирующий эффект.

"Ограничение российского экспорта — это санкции, которые можно сравнить с запретами. Потому что дополнительные экспортные пошлины, которые вводят США, очень высоки. Это говорит о том, что если Россия захочет что-то продавать, ей придется платить пошлину, потому что никто из американских контрагентов не пойдет на то, чтобы платить за РФ", — говорит Бураковский.

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Вместе с тем, экспорт из РФ в США не очень велик: в прошлом году это было $17,75 млрд или 3,6% всего российского экспорта, подчеркнул Дмитрий Горюнов.

"Учитывая, что это не первый и не последний транш санкций против России, блокирование 7% российского экспорта за один раз — это очень неплохо", — считает эксперт.

В итоге, если сложить санкции по золоту с повышением пошлин на товары, получится, что одномоментные потери агрессора от двух санкций превышают $35 млрд. годовой выручки компаний-экспортеров РФ.

Газ подождет: когда Запад будет готов к газовому эмбарго

Самые перспективные и действенные санкции против России, на которых настаивает Украина, — газовое эмбарго, ведь природный газ — на втором месте после нефти в списке источников валютных поступлений агрессора.

"Дополнительные санкции на углеводороды, на нефть и газ, — это было бы очень хорошо. Так как в принципе сейчас это единственный основной источник их доходов, и он очень большой", — говорит Фокусу Иван Угляница.

В начале лета в Bloomberg Economics прогнозировали, что в текущем году доходы России от продажи нефти и газа составят около $285 млрд, что на 20% больше, чем показатель 2021 года.

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"Я думаю, что по своему влиянию на РФ эмбарго на поставку российского газа будет одним из сильнейших санкционных инструментов наших партнеров. Это означает необходимость интенсифицировать меры экономической политики, чтобы снизить потребление ископаемого топлива — нефти и газа", — отмечает Бураковский.

Эксперт подчеркивает, что, с одной стороны это будет наказанием для Российской Федерации, а с другой — послужит важным шагом для создания так называемой "зеленой экономики".

Впрочем, если с нефтью все решено, — в предыдущем пакете санкций запрет на импорт нефти ЕС вводится с начала 2023 года, то с газом все не так. Многие страны Европы пока не готовы отказаться от российского газа. Но Польша и Литва уже отказались от поставок из РФ, Латвия собирается сделать это в начале 2023 года, а в Германии в последние месяцы идут активные дискуссии, как сократить потребление природного газа, а также, как страна может ускорить процессы по замене российского газа поставками из других стран.