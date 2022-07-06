Газ, золото, мито. Чому нові санкції не одразу вплинуть на економіку РФ

Війна в Україні змушує країни Заходу вводити нові заборони для Росії, щоб стримати запал агресора, впливаючи на його економіку. Нові санкції стосуються російського золота, плюс США ввели мита на товари з РФ — вони фактично заблокують торговий потік із Росії. Але з газом поки що вирішили почекати.

Сполучені Штати розширили санкції проти Російської Федерації. Зокрема заборонили імпорт російського золота й додали до списку санкцій 70 юросіб і 29 фізичних осіб, про що йдеться в повідомленні Мінфіну США. Також імпорт російського золота блокують Велика Британія, Сполучені Штати, Канада та Японія. А Білий дім повідомив про підвищення до 35% мита на ввезення в США не заборонених російських товарів.

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"У цьому випадку йдеться про санкції як про пакет. Одна окрема санкція нічого не означає, але коли санкції працюють разом, вони чинять негативний тиск на російську економіку. Хоча слід розуміти, що санкції не можуть дати дуже швидкого результату", — розповів Фокусу голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

Блиск злитків потьмяніє: що означає заборона імпорту російського золота

Росія ніколи не була найбільшим гравцем на ринку золота у світі, хоча й зовсім незначними її постачання металу в інші країни назвати не можна, каже старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) Дмитро Горюнов.

"Минулого року експорт золота з РФ становив $17,4 млрд. Це 6,4% від загального обсягу світового експорту необробленого золота — Росія постачає тільки таке, вона посідає п'яте місце у світі. Також це 3,5% від російського експорту в 2021 році", — повідомив Горюнов.

За його словами, санкції суттєво зменшать експорт золота з Росії, бо майже 90% російського експорту золота припадало на Велику Британію, яка вже відмовилася від російського дорогоцінного металу.

"Великобританія обробляла російське золото й продавала далі в напівобробленому вигляді — була найбільшим експортером такої продукції у світі", — пояснює Дмитро Горюнов.

А от Канада, США та Японія останніми роками не імпортували золото з Російської Федерації, оскільки самі є великими постачальниками: їхня сумарна частка у світовому експорті становить 17,2%, підкреслив економіст ЦЕС.

[ + – ] 2021 року експорт золота з РФ становив $17,4 млрд Фото: Pexels

Трейдер і портфельний менеджер Іван Угляниця нагадує, що ринок ще раніше скоротив торгівлю російським золотом: "Я назвав би це "етичні санкції". Для того, щоб уникнути можливих ризиків, компанії не займаються російськими ресурсами".

А спеціаліст відділу продажу боргових цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що ембарго на російське золото не буде тотальним.

"Фішка золота в тому, що його більше люблять не в цивілізованих країнах. Наприклад, багато золота імпортує Індія, вони мають традиційні прикраси, тому вони багато споживають", — сказав Фурса в ефірі програми "Економіка під час війни" на телеканалі Espreso.

Тобто потенційно РФ може поступово знайти заміну одержувачам свого золота, які відмовилися, хоча і станеться це не миттєво, а лише через 8-14 місяців після зупинки постачання у Великобританію.

Підвищили мита: як США намагаються обмежити російський імпорт

Нові мита Сполучених Штатів Америки на російські товари почнуть діяти наприкінці липня. Вони фактично заблокують торговий потік із Росії в США.

"Із огляду на те, що РФ здебільшого продає сировинні товари, тобто на відповідних ринках панує, перш за все, цінова конкуренція, мита на рівні 35% є блокувальними. Саме такою є структура російського експорту і в Сполучені Штати — паливо, кольорові та чорні метали, добрива тощо", — пояснив Фокусу Дмитро Горюнов із ЦЕС.

Ігор Бураковський згоден — санкції матимуть блокувальний ефект.

"Обмеження російського експорту — це санкції, які можна порівняти із заборонами. Тому що додаткові експортні мита, які вводять США, дуже високі. Це говорить про те, що якщо Росія захоче щось продавати, їй доведеться платити мито, бо ніхто з американських контрагентів не піде на те, щоб платити за РФ", — каже Бураковський.

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Разом із тим, експорт із РФ у США не дуже великий: торік це було $17,75 млрд або 3,6% всього російського експорту, наголосив Дмитро Горюнов.

"Із огляду на те, що це не перший і не останній транш санкцій проти Росії, блокування 7% російського експорту за один раз — це дуже непогано", — вважає експерт.

У результаті, якщо скласти санкції щодо золота з підвищенням мит на товари, вийде, що одномоментні втрати агресора від двох санкцій перевищують $35 млрд річного виторгу компаній-експортерів РФ.

Газ зачекає: коли Захід буде готовий до газового ембарго

Найперспективніші та найдієвіші санкції проти Росії, на яких наполягає Україна, — газове ембарго, адже природний газ — на другому місці після нафти в списку джерел валютних надходжень агресора.

"Додаткові санкції на вуглеводні, на нафту й газ, — це було б дуже добре. Оскільки в принципі зараз це єдине основне джерело їхніх доходів, і воно дуже велике", — каже Фокусу Іван Угляниця.

На початку літа в Bloomberg Economics прогнозували, що цього року доходи Росії від продажу нафти й газу становитимуть близько $285 млрд, що на 20% більше, ніж показник 2021 року.

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"Я думаю, що за своїм упливом на РФ ембарго на постачання російського газу буде одним із найсильніших санкційних інструментів наших партнерів. Це означає необхідність інтенсифікувати заходи економічної політики, щоб знизити споживання викопного палива — нафти й газу", — зазначає Бураковський.

Експерт наголошує, що, з одного боку, це буде покаранням для Російської Федерації, а з іншого — послужить важливим кроком для створення так званої "зеленої економіки".

Утім, якщо з нафтою все вирішено — у попередньому пакеті санкцій заборона імпорту нафти ЄС запроваджується з початку 2023 року, — то з газом усе не так. Багато країн Європи поки що не готові відмовитися від російського газу. Але Польща та Литва вже відмовилися від постачання з РФ, Латвія збирається зробити це на початку 2023 року, а в Німеччині в останні місяці точаться активні дискусії, як скоротити споживання природного газу, а також як країна може прискорити процеси заміни російського газу постачаннями з інших країн.