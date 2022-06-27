Мита, вихід із ринку золота й оборонка: лідери G7 готують для РФ нові санкції

Майже 500 російських чиновників чекають на візові обмеження, під санкції потраплять і великі оборонні підприємства. У Білому домі прогнозують, що інфляція в Росії виросте більш ніж на 20%.

Сполучені Штати підготували нові санкції проти Росії за пов'язану з нею повномасштабну війну в Україні. Список обмежень опублікувала пресслужба Білого дому.

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Обмеження вводяться в координації з країнами "Великої сімки" для подальшої ізоляції Росії від світової економіки, заявили в американській адміністрації.

"США об'єднали понад 30 союзників і партнерів, щоб покласти на Росію величезні витрати. Коаліція, яку очолює США, продовжить посилювати тиск на президента Росії Володимира Путіна", — попередили чиновники.

Експорт США в Росію, зокрема важливих технологій для ЗС РФ, скоротився на 97% за кілька місяців. Імпорт закордонних товарів може впасти на 40%, ВВП стрімко падатиме, а інфляція виросте більш ніж на 20%, прогнозують у Білому домі.

Санкції США за воєнні злочини РФ

Майже 500 російських чиновників підпадуть під візові обмеження за порушення суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Мінфін і Держдепартамент США готують санкції проти приватних військових компаній, що діють в Україні, російських військових частин, причетних до порушення прав людини або міжнародного гуманітарного права в Україні. Під обмеження підпадуть чиновники так званих адміністрацій у тимчасово окупованих населених пунктах.

[ + – ] Санкції торкнуться російських військових частин Фото: ТАСС

Порушення прав людини враховують воєнні злочини, незаконне захоплення влади та причетність до крадіжки українського зерна, зазначив Білий дім.

Торгівля, золото та військовий сектор

Міністерство торгівлі США обмежить доступ до американських товарів і технологій (зокрема до напівпровідників) для компаній, які підтримують Росію. Держдеп і Мінфін введуть санкції проти юросіб і компаній, які допомагають Кремлю обходити санкції.

Міністерство фінансів США випустить ухвалу про заборону ввезення золота з РФ — це перешкоджатиме участі країни-агресора на ринку золота.

[ + – ] США випустить ухвалу про заборону ввезення золота з РФ

Країни G7 обмежать ланцюжки постачання в оборонному секторі РФ. Під санкції підпадуть великі державні оборонні підприємства, дослідницькі організації, юридичні та фізичні особи, пов'язані з військовим сектором.

Вашингтон збільшить мита на більш ніж 570 категорій російських товарів вартістю приблизно $2,3 млрд. Президент США Джо Байден та інші лідери G7 домагатимуться дозволу використовувати доходи, отримані від мит для допомоги Україні та оплати її військових витрат за рахунок Росії.

"Велика сімка" зобов'язалася допомогти Україні покрити короткостроковий дефіцит бюджетного фінансування, враховуючи зобов'язання США у розмірі 7,5 млрд доларів у межах нещодавно прийнятої другої додаткової угоди.

"Лідери країн візьмуть зобов'язання щодо довгострокової фінансової, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки України. Зобов'язання враховуватиме підтримання надійної військової готовності за рахунок відправлення сучасних військових технологій та озброєнь", — підсумувала адміністрація.

Нагадаємо, що 27 червня РФ вперше за 100 років змушена була оголосити дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті. На це вплинули західні санкції.

У Держдумі Росії сподіваються, що американський долар буде непотрібним у процесі проведення транзакцій, оскільки газ продають вже за рублі.

Фокус раніше писав про нові санкції Великої Британії проти Росії. Заходи стосуватимуться експорту та передавання товарів і технологій, що належать до хімічної та біологічної зброї.