У Держдумі РФ не виключають падіння курсу долара до 6 рублів

За словами депутата Анатолія Аксакова, прості росіяни не можуть купити валюту, що призводить до падіння популярності як долара, так і євро.

Політика США може призвести до того, що американський долар перестане бути потрібним під час транзакцій. Таку думку озвучив депудат Державної думи РФ, голова профільного комітету фінансового ринку Анатолій Аксаков.

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Російський парламентар не виключив, що в майбутньому за один американський долар під час продажу будуть просити шість рублів.

Депутат Держдуми стверджує, що політика США може призвести до того, що іноземна валюта перестане бути потрібна. У цьому контексті Анатолій Аксаков заявив, що наразі всі розрахунки проводяться в рублях, а прості росіяни не можуть купити долари в обмінниках чи банках.

Крім того, депутат Держдуми впевнений, що незабаром російська валюта буде затребуваніша, ніж американська.

"Ми вже газ продаємо за рублі. Володимир Путін нещодавно підписав указ, відповідно до якого зовнішні борги погашатимемо рублями. І в принципі нам долари не потрібні, якщо ми їх витрачати не можемо. Ми не можемо купувати продукцію Сполучених Штатів через санкції, ми не можемо витрачати євро, оскільки нам не продають європейську продукцію", — продовжив Аксаков і додав, що в умовах санкційного тиску Росія не потребує іноземної валюти.

Нагадаємо, 21 червня ЗМІ повідомили про те, що Білорусь відмовилася платити Росії за постачання газу в рублях. За даними білоруських журналістів, офіційний Мінськ не має наміру переплачувати за паливо через штучне зміцнення курсу російської національної валюти.

Також агентство Bloomberg стверджувало, що країни Євросоюзу вигадали, як платити Росії за постачання газу в рублях.