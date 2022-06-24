В Госдуме РФ не исключают падение курса доллара до 6 рублей
По словам депутата Анатолия Аксакова, простые россияне не могут купить валюту, что приводит к падению популярности как доллара, так и евро.
Политика США может привести к тому, что американский доллар перестанет быть нужным во время проведения транзакций. Такое мнение озвучил депудат Государственной думы РФ, глава профильного комитета по финансовым рынка Анатолий Аксаков.
Российский парламентарий не исключил, что в будущем за один американский доллар при продаже будут просить шесть рублей.
Депутат Госдумы утверждает, что политика США может привести к тому, что иностранная валюта перестанет быть нужной. В этом контексте Анатолий Аксаков заявил, что в данный момент все расчеты производятся в рублях, а простые россияне не могут купить доллары в обменниках или банках.
Более того, депутат Госдумы уверен, что в скором времени российская валюта будет более востребована, чем американская.
"Мы уже газ продаем за рубли. Владимир Путин недавно подписал указ, в соответствии с которым внешние долги будем погашать рублями. И в принципе нам доллары не нужны, если мы их тратить не можем. Мы не можем покупать продукцию Соединенных Штатов из-за санкций, мы не можем тратить евро, поскольку нам не продают европейскую продукцию", — продолжил Аксаков и добавил, что в условиях санкционного давления Россия не нуждается в иностранной валюте.
Напомним, 21 июня СМИ сообщили о том, что Беларусь отказалась платить России за поставки газа в рублях. По данным белорусских журналистов, официальный Минск не намерен переплачивать за топливо из-за искусственного укрепления курса российской национальной валюты.
Также агентство Bloomberg утвеждало, что страны Евросоюза придумали, как платить России за поставки газа в рублях.