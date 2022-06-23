Заборона на постачання технологій, готівки та палива: Британія ввела нові санкції проти РФ

Деякі обмеження, запроваджені британським урядом, торкнуться також і територій, що тимчасово окуповані Росією.

Великобританія запровадила нові санкції щодо РФ і підконтрольних їй територій, які, зокрема, поширяться на експорт палива для реактивних двигунів і технологій для морських перевезень. Про це йдеться на сайті британського уряду.

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Сполучене Королівство забороняє експорт, надання та передачу:

товарів і технологій, пов'язаних із внутрішніми репресіями;

товарів і технологій, що стосуються хімічної та біологічної зброї;

товарів і технологій, пов'язаних із морськими перевезеннями;

додаткових товарів і технологій, пов'язаних із нафтопереробною галуззю;

додаткових найважливіших галузевих товарів таітехнологій;

палива для реактивних двигунів і присадок до палива;

банкнот, деномінованих у фунтах стерлінгів чи території ЄС;

товарів, які приносять дохід;

технічної допомоги, фінансових послуг, фондів і посередницьких послуг, пов'язаних із імпортом заліза та сталі.

Зазначається, що низка заборон пошириться і на територію, підконтрольну РФ. Обмежується також надання технічної чи фінансової допомоги, пов'язаної зі зазначеними вище галузями.

Нагадаємо, нещодавно Литва заборонила експорт санкційних товарів через Калінінградську область РФ, що викликало критику та погрози заходами у відповідь із боку російського керівництва.

Раніше президент РФ Володимир Путін запевнив, що "санкційний бліцкриг" країн Заходу щодо Росії не вдався.