Запрет на поставки технологий, наличных и топлива: Британия ввела новые санкции против РФ

Некоторые ограничения, введенные британским правительством, коснутся также и временно оккупированных Россией территорий.

Великобритания ввела новые санкции в отношении РФ и подконтрольных ей территорий, которые, в частности, распространятся на экспорт топлива для реактивных двигателей и технологий для морских перевозок. Об этом говорится на сайте британского правительства.

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Соединенное Королевство вводит запрет на экспорт, предоставление и передачу:

товаров и технологий, связанных с внутренними репрессиями;

товаров и технологий, которые относятся к химическому и биологическому оружию;

товаров и технологий, связанных с морскими перевозками;

дополнительных товаров и технологий, связанных с нефтеперерабатывающей отраслью;

дополнительных важнейших отраслевых товаров и технологий;

топлива для реактивных двигателей и присадок к топливу;

банкнот, деноминированных в фунтах стерлингов или на территории ЕС;

товаров, приносящих доход;

технической помощи, финансовых услуг, фондов и посреднических услуг, связанных с импортом железа и стали.

Отмечается, что ряд запретов распространится и на территорию, подконтрольную РФ. Ограничивается также предоставление технической или финансовой помощи, связанной с вышеуказанными отраслями.

Напомним, недавно Литва запретила экспорт санкционных товаров через Калининградскую область РФ, что вызвало критику и угрозы ответными мерами со стороны российского руководства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что "санкционный блицкриг" стран Запада в отношении России не удался.