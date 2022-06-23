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Запрет на поставки технологий, наличных и топлива: Британия ввела новые санкции против РФ

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Фото: Global Look | Великобритания ввела новые санкции в отношении РФ

Некоторые ограничения, введенные британским правительством, коснутся также и временно оккупированных Россией территорий.

Великобритания ввела новые санкции в отношении РФ и подконтрольных ей территорий, которые, в частности, распространятся на экспорт топлива для реактивных двигателей и технологий для морских перевозок. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Соединенное Королевство вводит запрет на экспорт, предоставление и передачу:

  • товаров и технологий, связанных с внутренними репрессиями;
  • товаров и технологий, которые относятся к химическому и биологическому оружию;
  • товаров и технологий, связанных с морскими перевозками;
  • дополнительных товаров и технологий, связанных с нефтеперерабатывающей отраслью;
  • дополнительных важнейших отраслевых товаров и технологий;
  • топлива для реактивных двигателей и присадок к топливу;
  • банкнот, деноминированных в фунтах стерлингов или на территории ЕС;
  • товаров, приносящих доход;
  • технической помощи, финансовых услуг, фондов и посреднических услуг, связанных с импортом железа и стали.

Отмечается, что ряд запретов распространится и на территорию, подконтрольную РФ. Ограничивается также предоставление технической или финансовой помощи, связанной с вышеуказанными отраслями.

Напомним, недавно Литва запретила экспорт санкционных товаров через Калининградскую область РФ, что вызвало критику и угрозы ответными мерами со стороны российского руководства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что "санкционный блицкриг" стран Запада в отношении России не удался.