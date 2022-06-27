У Росії вперше за століття стався дефолт із зовнішніх зобов'язань, — Bloomberg

У виданні зазначають, що це "похмурий маркер" швидкого перетворення країни на економічного, фінансового та політичного ізгоя. Відбувся він завдяки санкціям країн Заходу.

Росія вперше за 100 років змушена оголосити дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті, причиною цього стали санкції країн Заходу, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам. Про це повідомляє американська агенція Bloomberg.

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Протягом кількох місяців РФ знаходила способи обходу обмежень, запроваджених після повномасштабного вторгнення в Україну. Однак наприкінці дня 26 червня закінчився пільговий період із виплати відсотків у розмірі близько $100 млн до 27 червня. Пропуск платежу вважається дефолтом.

У Bloomberg зазначають, що це "похмурий маркер" швидкого перетворення Росії на економічного, фінансового та політичного ізгоя.

"Єврооблігації країни торгуються на проблемних рівнях з початку березня, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відокремлені від світової фінансової системи", — пишуть журналісти.

Однак, враховуючи збитки, вже завдані економіці та ринкам Росії від західних санкцій, цей дефолт має символічний характер і поки не впливатиме на простих росіян, які переживають найгірший економічний спад за останні роки.

Тим часом у Росії відмовляються визнавати дефолт і заявили, що у них є кошти на погашення всіх боргів, але немає можливості зробити оплату. Минулого тижня країна повідомила, що перейде на обслуговування свого непогашеного боргу $40 млрд у рублях. У РФ розкритикували "форс-мажорну" ситуацію та звинуватили Захід у тому, що вона штучно сфабрикована.

Останній дефолт стосовно своїх іноземних кредиторів Росія оголошувала 1918 року, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від боргового тягаря царської епохи. Під час фінансової кризи в РФ і обвалу рубля 1998 року уряд президента Бориса Єльцина оголосив дефолт за своїм місцевим боргом у розмірі $40 млрд.

Нагадаємо, 26 червня агентство Bloomberg повідомляло, що Росія знаходиться за лічені години до дефолту. Зазначається, що російська влада не оголосить про нього офіційно, але факт невиконання зобов'язань зафіксують, якщо інвестори не отримають гроші.

Крім того, формально дефолт РФ відбувся ще 27 травня, коли РФ не змогла сплатити відсотки за облігаціями. На виплати кредитори чекали до 26 червня.