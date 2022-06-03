Росія у дефолті: іноземні кредитори поставили термін до 26 червня для виплати боргів

РФ не змогла сплатити відсотки за облігаціями ще 27 травня, і тепер кредитори чекають, що оплата надійде до 26 червня. Формально це дефолт РФ.

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Поки що Росії досі вдавалося уникнути оголошення про дефолт, проте експерти все частіше схиляються до того, що дефолт РФ вже відбувся. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Агонія по-російськи. До чого призведе дефолт Росії із зовнішнього боргу".

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Виплати за російськими державними облігаціями не надійшли на рахунки іноземних інвесторів 27 травня. Після чого власники цінних паперів подали до Euroclear повідомлення про оголошення дефолту Росії щодо євробондів, погашення яких мало відбутися ще 4 квітня ("Росія-2022").

"Фактично дефолт за фінансовими інструментами, зобов'язаннями — це юридичне поняття, юридичний факт, тому дефолт за різними інструментами може одночасно бути за одними та не бути за іншими — залежить від умов, ухвалених рішень", — розповів Фокусу аналітик фінансових ринків Іван Угляниця.

Він зазначає: дефолт РФ — це лише питання часу, що було зрозуміло ще з початку весни 2022 року. "Ті санкції, які були запроваджені вже тоді, зокрема заморожування частини золотовалютних резервів РФ, блокування банків, вони були значно суттєвішими, ніж можливі наслідки дефолту, оскільки практично РФ і так у дефолті з того часу. Зараз уже питання щодо дефолту фактичного, формального, який, найімовірніше, відбудеться вже відносно в недалекій перспективі”, — наголосив Угляниця.

Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики у Forex club та Libertex, зазначив, що навіть незважаючи на надані Росії 30 днів для здійснення прострочених виплат, можна вже говорити про дефолт РФ. "Ризик дефолту близький, як ніколи. Технічний дефолт — це пропуск платежу за встановленою датою виплат. Далі в Росії є ще 30 днів для погашення. Але оскільки санкції не будуть зняті на горизонті виплат, фактично світ готується до "примусового" дефолту рф", — зазначає Шевчишин.

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Агонія по-російськи. До чого призведе дефолт Росії за зовнішнім боргом

Із іншого боку, у Мінфіні РФ усе ще шукають способи розплатитися за боргами. Експерти кажуть, що не виключено, що в РФ знайдуть спосіб виплатити власникам облігацій кошти в іноземній валюті.

Одним із варіантів, який озвучують у Росії, є оплата інвесторам валютою, яка йде в країну у вигляді платежів за постачання енергоносіїв.

"РФ шукає шляхи, як погасити свої борги, і дуже ймовірно, що вони таку можливість знайдуть. Зокрема, Bloomberg писав про дзеркальні платежі за російський газ", — каже Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна. За його словами, орієнтовно озвучена в Росії схема може полягати в наступному: РФ вимагає від контрагентів оплати газу в рублях, ці рублі їм продають тільки там, де вкаже РФ, а валюта від конвертації може за певним механізмом використовуватися для конвертації рублів, що йдуть на оплату боргів РФ.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що інвестори вимагають від РФ виплатити відсотки за прострочені платежі за євробондами на $1,9 млн.

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