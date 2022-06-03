Россия в дефолте: иностранные кредиторы поставили срок до 26 июня для выплаты долгов

РФ не смогла оплатить проценты по облигациям еще 27 мая, и теперь кредиторы ждут, что оплата поступит до 26 июня. Формально это уже дефолт РФ.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Пока России до сих пор удавалось избежать объявления о дефолте, однако эксперты все чаще склоняются к тому, что дефолт РФ уже состоялся. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Агония по-русски. К чему приведет дефолт России по внешнему долгу".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Выплаты по российским государственным облигациям не пришли на счета иностранных инвесторов 27 мая. После чего владельцы ценных бумаг подали в Euroclear уведомление об объявлении дефолта России по евробондам, погашение которых должно было произойти еще 4 апреля ("Россия-2022").

"Фактически дефолт по финансовым инструментам, обязательствам – это юридическое понятие, юридический факт, поэтому дефолт по разным инструментам может одновременно быть по одним, и не быть по другим – зависит от условий, принимаемых решений", — рассказал Фокусу аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

Он отмечает: дефолт РФ – это лишь вопрос времени, что было понятно еще с начала весны 2022 года. "Те санкции, которые были введены уже тогда, включая заморозку части золотовалютных резервов РФ, блокирование банков, они были значительно более существенны, чем возможные последствия дефолта, поскольку практически РФ и так в дефолте с тех пор. Сейчас уже вопрос по дефолту фактическому, формальному, который, скорее всего, он состоится уже относительно в недалекой перспективе", — подчеркнул Угляница.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex, отметил, что даже несмотря на предоставленные России 30 дней для осуществления просроченных выплат, можно уже говорить о дефолте РФ. "Риск дефолта близок, как никогда. Технический дефолт — это пропуск платежа по установленной дате выплат. Далее у рф есть еще 30 дней для погашения. Но поскольку санкции не будут сняты на горизонте выплат, фактически мир готовится к дефолту "по-принуждению" рф", — отмечает Шевчишин.

Важно

Агония по-русски. К чему приведет дефолт России по внешнему долгу

С другой стороны, в Минфине РФ все еще ищут способы расплатиться по долгам. Эксперты говорят, что не исключено, что в РФ найдут способ выплатить держателям облигаций средства в иностранной валюте.

Одним из вариантов, который озвучивают в России, является оплата инвесторам валютой, которая идет в страну в виде платежей за поставки энергоносителей.

"РФ ищет пути, как погасить свои долги, и очень вероятно, что они такую ​​возможность найдут. В частности, Bloomberg писал о зеркальных платежах за российский газ", — говорит Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина. По его словам, ориентировочно озвученная в России схема может заключаться в следующем: РФ требует от контрагентов оплаты газа в рублях, эти рубли им продают только там, где укажет РФ, а валюта от конвертации может по определенному механизму использоваться для конвертации рублей, что идут на оплату долгов РФ.

Напомним, ранее Фокус писал, что инвесторы требуют от РФ выплатить проценты за просроченные платежи по евробондам на $1,9 млн.

Важно