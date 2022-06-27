В России впервые за столетие произошел дефолт по внешним обязательствам, — Bloomberg

В издании отмечают, что это "мрачный маркер" быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя. Произошел он благодаря санкциям стран Запада.

Россия впервые за 100 лет вынуждена объявить дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, причиной этому стали санкции стран Запада, который перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

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В течение нескольких месяцев РФ находила способы обхода ограничений, которые были введены после полномасштабного вторжения в Украину. Однако в конце дня 26 июня истек льготный период по выплате процентов в размере около $100 млн до 27 июня. Пропуск платежа считается дефолтом.

В Bloomberg отмечают, что это "мрачный маркер" быстрого превращения России в экономического, финансового и политического изгоя.

"Еврооблигации страны торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а крупнейшие банки отделены от мировой финансовой системы", — пишут журналисты.

Однако, учитывая ущерб, уже нанесенный экономике и рынкам России от западных санкций, этот дефолт носит символический характер и пока что не будет никак влиять на простых россиян, которые переживают худший экономический спад за последние годы.

Тем временем в России отказываются признавать дефолт и заявили, что у них есть средства для погашения всех долгов, но нет возможности произвести оплату. На прошлой неделе страна сообщила, что перейдет на обслуживание своего непогашенного долга в $40 млрд в рублях. В РФ раскритиковали "форс-мажорную" ситуацию и обвинили Запад в том, что она была искусственно сфабрикована.

Последний дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам Россия объявляла в 1918 году, когда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от долгового бремени царской эпохи. Во время финансового кризиса в РФ и обвала рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по своему местному долгу в размере $40 млрд.

Напомним, 26 июня агентство Bloomberg сообщало, что Россия находится в считанных часах до дефолта. Отмечается, что российские власти не объявят о нем официально, но факт невыполнения обязательств зафиксируют, если инвесторы не получат деньги.

Кроме того, формально дефолт РФ состоялся еще 27 мая, когда РФ не смогла оплатить проценты по облигациям. Выплаты кредиторы ждали до 26 июня.