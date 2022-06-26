Россия находится в считанных часах от дефолта, – Bloomberg

Льготный период для выплаты $100 млн просроченных платежей по гособлигациям заканчивается в ночь с 26 на 27 июня. Финансовые аналитики уже объявили Москву экономическим изгоем.

Россия находится в нескольких часах от дефолта после нескольких месяцев балансирования. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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В ночь с воскресенья на понедельник заканчивается льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям. Российские власти не объявят о дефолте официально, но факт невыполнения обязательств зафиксируют, если инвесторы не получат деньги.

Для России это будет следующий дефолт по внешнему долгу после 1918 года, подчеркивает агентство.

"В значительной степени, это символическое событие. Россия – экономический, финансовый и политический изгой. Теперь вопрос такой – что произойдет дальше, ведь рынки столкнулись с уникальным случаем неплатежеспособного заемщика, у которого есть желание и ресурсы заплатить, но он не может это сделать", – отметили журналисты.

[ + – ] Россия сама себе разрешила выплачивать валютный долг в рублях

Экономист из Исследовательского института Номура в Токио Такахидэ Киути говорит, что правительство России потеряло возможность выпуска долларовых облигаций. Таким образом, РФ не сможет взять кредиты у большинства зарубежных партнеров.

Россия накануне дефолта – что говорят в Москве

Российский министр финансов Антон Силуанов не согласен с западными экспертами.

"Есть все основания полагать, что искусственное лишение Российской Федерации возможности обслуживать внешний суверенный долг преследует цель навесить ярлык "дефолт". Но любой, кто разбирается в ситуации, знает, что это совсем не дефолт", — заявил он.

[ + – ] Антон Силуанов считает, что Запад хочет навесить на Россию ярлык "дефолт"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Евросоюз подталкивает Россию к "искусственному дефолту", вводя санкции против национального расчетного депозитария.

Директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин считает невозможным для России избежать дефолта.

С ним не согласен старший юрист компании РКТ Владислав Холодков. Он напоминает об исключениях ЕС для исполнения обязательств, которые появились до попадания депозитария под санкции, при условии, что средства не получает прямо или косвенно находящееся под санкциями лицо.

Президент РФ Владимир Путин 22 июня подписал указ, меняющий порядок выплат по валютному долгу (еврооблигациям). Теперь Россия сама себе разрешила выплачивать валютный долг в рублях. На следующий день российский Минфин впервые расплатился по долгам рублями.

Напомним, что выплаты по российским государственным облигациям не пришли на счета иностранных инвесторов еще 27 мая. Владельцы ценных бумаг подали в Euroclear уведомление об объявлении дефолта РФ по евробондам.

Фокус ранее подробно анализировал возможные последствия для для всей экономики агрессора после наступления дефолта. В 2022 году падение экономики может составить более 8%.