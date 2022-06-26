Росія знаходиться за лічені години від дефолту, – Bloomberg

Пільговий період для виплати $100 млн прострочених платежів за держоблігаціями закінчується в ніч з 26 на 27 червня. Фінансові аналітики вже оголосили Москву економічним ізгоєм.

Росія знаходиться за кілька годин від дефолту після кількох місяців балансування. Про це пише агентство Bloomberg.

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У ніч із неділі на понеділок закінчується пільговий період для виплати близько $100 млн прострочених платежів за держоблігаціями. Російська влада не оголосить про дефолт офіційно, але факт невиконання зобов'язань зафіксують, якщо інвестори не отримають гроші.

Для Росії це буде наступний дефолт зовнішнього боргу після 1918 року, наголошує агентство.

"Здебільшого, це символічна подія. Росія — економічний, фінансовий та політичний ізгой. Тепер питання таке — що станеться далі, адже ринки зіткнулися з унікальним випадком неплатоспроможного позичальника, який має бажання та ресурси заплатити, але він не може це зробити", –- зазначили журналісти.

[ + – ] Росія сама собі дозволила виплачувати валютний борг у рублях

Економіст з Дослідницького інституту Номура в Токіо Такахіде Кіуті каже, що уряд Росії втратив можливість випуску доларових облігацій. Так РФ не зможе взяти кредити в більшості зарубіжних партнерів.

Росія напередодні дефолту — що кажуть у Москві

Російський міністр фінансів Антон Силуанов не погоджується із західними експертами.

"Є всі підстави вважати, що штучне позбавлення Російської Федерації можливості обслуговувати зовнішній суверенний борг має на меті навісити ярлик "дефолт". Але будь-хто, хто розуміється на ситуації, знає, що це зовсім не дефолт", — заявив він.

[ + – ] Антон Силуанов вважає, що Захід хоче навісити на Росію ярлик "дефолт"

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков говорив, що Євросоюз підштовхує Росію до "штучного дефолту", вводячи санкції проти національного розрахункового депозитарію.

Директор французького відділення британської консалтингової компанії Aperio Intelligence Джордж Волошин вважає за неможливе для Росії уникнути дефолту.

З ним не погоджується старший юрист компанії РКТ Владислав Холодков. Він нагадує про винятки ЄС для виконання зобов'язань, які з'явилися до потрапляння депозитарію під санкції, за умови, що кошти не отримує особа, яка прямо або опосередковано перебуває під санкціями.

Президент РФ Володимир Путін 22 червня підписав указ, який змінює порядок виплат за валютним боргом (єврооблігаціями). Тепер Росія сама собі дозволила виплачувати валютний борг у рублях. Наступного дня російський Мінфін вперше розплатився за борги рублями.

Нагадаємо, що виплати за російськими державними облігаціями не прийшли на рахунки іноземних інвесторів ще 27 травня. Власники цінних паперів подали до Euroclear повідомлення про оголошення дефолту РФ щодо євробондів.

Фокус раніше детально аналізував можливі наслідки для всієї економіки агресора після настання дефолту. У 2022 році падіння економіки може становити понад 8%.