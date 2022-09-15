Менше газу. Як Україна економитиме газ узимку і до чого тут субсидії

Прогноз найскладнішої зими в Україні пов'язаний не лише з ризиками ураження ракетами ЗС РФ об'єктів інфраструктури, а й із ризиком дефіциту енергоресурсів, зокрема газу. Фокус дізнався, скільки газу вже закачано до сховищ, чи вистачить цього обсягу на зиму, і чи потрібно економити газ.

Related video

Європа активно закручує споживання газу. Як повідомила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, йдеться про те, щоб Європа позбавилася залежності від російського газу, і всі країни ЄС рухаються до цієї мети — вони вже погодили рішення про створення загальних сховищ газу, які заповнені на 84%, та ЄС продовжує диверсифікацію джерел постачання. Тим часом Україна продовжує закачування газу в підземні газові сховища, розраховуючи пройти опалювальний сезон з обсягами в ПСГ близько 14,5-15 млрд. кубометрів.

Фокус з'ясував, наскільки тепло буде в будинках українців цієї зими і які способи економії газу можуть бути застосовані в Європі та Україні в новому опалювальному сезоні.

Стратегічний запас. Скільки газу закачала Україна у підземні сховища

Наближення опалювального сезону спонукає до активної роботи із закачування газу до підземних сховищ. У "Нафтогазі" запевняють, що ситуація під контролем. Як повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, Україна планує до листопада 2022 року накопичити у ПСГ 14,4-15 млрд. кубометрів. Експерти кажуть — це той обсяг, який потрібний Україні, щоб щодо безпечно пройти опалювальний сезон, нівелюючи ризик виникнення дефіциту.

Але є умови. "Якщо не буде атак по критичній інфраструктурі, то на даному етапі у нас впало споживання, а видобуток газу не так сильно впав, і фактично ми можемо пройти зиму з озвученими запасами. Але є умова — зима має бути м'якою, і не повинно бути ударів з критичної інфраструктури", — пояснює Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital.

Тобто обсяг газу в ПСГ на рівні 14,5-15 млрд. кубометрів гарантує Україні відсутність проблем із постачанням газу лише у випадку, якщо не буде реалізовано негативний сценарій. Найбільший ризик (після ризику ракетних ударів по інфраструктурі) — зупинка транзиту російського газу територією України. І саме на нього експерти рекомендують звернути особливу увагу.

"У мирних умовах Україні навіть 12 млрд. куб. вистачило б. Це в умовах, коли є транзит російського газу, є прогнозований видобуток усередині країни, і якщо ми можемо імпортувати газ із Європи. Але зараз дуже багато невідомих. Чи буде транзит російського газу? Це ключовий момент. 15 млрд. кубометрів — це мінімум, необхідний в умовах, якщо з листопада не буде транзиту російського газу, і нам доведеться жити за власний ресурс", — розповів Фокусу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

[ + – ] Закачування газу в українські ПСГ продовжується, до початку опалювального сезону запаси можуть сягнути 14,5 млрд. куб. Фото: AP Photo

На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, ймовірність проблем із постачанням газу в Україні залишається досить високою.

Перебої з постачанням газу можуть бути через ракетні удари. Але ключовий ризик — зупинка транзиту російського газу.

"Проблеми під час війни будуть, особливо у прифронтових районах, на окупованих територіях. Вони можуть погіршитися, якщо буде нульовий транзит газу через територію України. Сьогодні робиться все можливе, але сказати, що 100% у всіх буде тепло та електроенергія, не можна. Будуть перебої, особливо на півдні та сході України. У центрі та на заході, сподіваюся, серйозних проблем не буде, але й комфортних умов, як у мирні часи, теж не буде, треба готуватись до різних сценаріїв", — зазначив Володимир Омельченко.

Європейська зима. Навіщо Європа закручує газовий кран

Санкції ЄС щодо Росії через розв'язану агресором війну в Україні мотивують європейські уряди до запровадження обмежень імпорту російських енергоресурсів. З іншого боку, сама Росія у відповідь на санкції може припинити постачання природного газу до Євросоюзу. Тому для Європи, яка активно шукає варіанти заміщення російського газу, стало актуальним питання зниження споживання дефіцитного газу. Або — питання економії.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова до припинення постачання російського газу. За його словами, ФРН та інші країни Європи здатні пережити наслідки енергетичної кризи, якщо країна-агресор вирішить повністю перекрити постачання сировини. Він вважає, що у разі такого сценарію Німеччина може використати дві атомні станції, які зараз не працюють. Також у Німеччині готуються посилити роботу вугільних теплових станцій.

Також нещодавно уряд Німеччини погодив план економії щодо скорочення споживання газу приблизно на 2% за рахунок скорочення опалення у громадських будівлях та відключення світла у нічний час.

"Хоча газові сховища Німеччини заповнені приблизно на 80%, тривожні ознаки, такі як майбутнє триденне закриття балтійського газопроводу "Північний потік-1", сигналізують про те, що Німеччині необхідно значно скоротити попит на газ, щоби пережити зиму без дефіциту газу", — пишуть журналісти у статті видання Euractiv. За їхніми даними, Німеччина зобов'язана заощадити близько 15% обсягу споживання відповідно до правил ЄС, хоча, за оцінками уряду ФРН, насправді країні потрібно скоротити споживання газу на 20%, щоб пережити майбутню зиму без дефіциту газу.

"Ми маємо скоротити доходи Росії, які Путін використовує для фінансування цієї жорстокої війни проти України", — повідомила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Euronews. Вона додала: частка російського трубопровідного газу у загальному обсязі імпорту ЄС впала з 40% до війни до 9% сьогодні. За її словами, Норвегія замінила Росію як провідного постачальника газу в Європі.

[ + – ] Найбiльшi покупцi росiйського газу у 2021 роцi Фото: Фокус

Поки деякі країни ЄС лише планують скорочення споживання газу, інші вже досягли значних успіхів. Наприклад, за даними видання Helsingin sanomat, Фінляндія за пів року вдвічі скоротила споживання природного газу, встановивши рекорд ЄС. "У Фінляндії побоювалися, що припинення поставок газу РФ у травні спричинить проблеми, але поки їх вдалося уникнути. Начебто непомітно, але використання природного газу у Фінляндії скоротилося вдвічі з початку року, і в результаті не було значних збоїв у виробництві або холодних будинків", — пишуть журналісти видання. Секрет такого зниження споживання простий — у Фінляндії майже немає будинків з індивідуальним газовим опаленням, а у багатьох випадках газ змогли замінити на біомасу, торф чи вугілля.

[ + – ] У Європі побоюються, що Росія зупинить постачання газу, а тому активно запасаються газом — нарощують постачання LNG із США Фото: Pexels

І все ж таки ризики того, що в ЄС взимку може виникнути дефіцит газу, залишаються високими, незважаючи на зростання поставок газу зі США, а також нарощування поставок компаніями Норвегії.

Залишається проблема, що буде взимку, яким буде споживання, чи будуть піки, коли Європі доведеться використовувати газ зі сховищ. Ключове питання — що буде у жовтні, листопаді, коли активно використовуватимуть газ. В Італії вже порахували, що 15 млрд. куб. не вистачає, щоб пройти зиму, у Німеччині теж дефіцит. Одне з рішень — економія, зокрема, за рахунок промислових об'єктів", — каже Юрій Корольчук.

Економія скрізь. Як українці економитимуть газ узимку 2022-2023

Ризики складної зими готують населення та бізнес України до того, що ресурси доведеться заощаджувати. Щоправда, конкретних кроків, як у Німеччині, в Україні поки що не зроблено. Тарифи залишаються на колишньому рівні, а субсидії, які, за даними Мінсоцполітики, одержують 2,2 млн. домогосподарств, також не мотивують українців менше використовувати газ.

"Більшості сімей субсидії було нараховано автоматично. У державному бюджеті на 2022 рік на надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та зрідженого газу передбачено близько 37,9 млрд. грн. Цієї суми вистачить для надання зазначених видів державної підтримки", — повідомили у Мінсоцполітики.

Там зазначили: для призначення житлової субсидії українці можуть у будь-який час звернутися до ЦНАПу, до уповноваженої посадової особи виконавчого органу територіальної громади, до органу соціального захисту населення або через портал "Дія".

Опитані Фокусом експерти зазначають, що сьогодні уряду варто закликати населення до економії.

Уряду слід умовляти населення максимально скоротити споживання — і газу, і опалення, і гарячої води. Максимально економити. Використовувати програму "Прикрути". Тарифи в Європі космічні, у них є стимули знижувати енергоспоживання, на відміну від нас. У нас парадоксальна ситуація, коли опалювати газом дешевше, ніж біомасою чи дровами. Ціни на ресурси зросли, а газ коштує так само. Люди не мають стимулів, щоб використовувати менше ресурсів", — зазначив Денис Саква.

[ + – ] Зниження споживання газу частково пов'язане з очікуванням, що температура у квартирах українців буде нижчою, ніж минулого сезону Фото: УНІАН

Система субсидування населення та низькі тарифи на газ в Україні не просто не мотивують економити, а навпаки, ведуть до зростання споживання, кажуть експерти. Це впливає на витрати держави, які потрібно спрямовувати на покриття субсидій і тарифів, що відстають від ринкового рівня. Під час війни українці забезпечують своє тепло переважно за рахунок іноземних грошових вливань.

Виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук каже, що в Україні не лише субсидії, а й решта витрат на енергоресурси покривається лише за рахунок кредитів та грантів від іноземних урядів та організацій.

"Якась частина покриватиметься від внутрішніх податків, але проєкт бюджету сформований так, що 20% ВВП — це дефіцит, який покривається за рахунок кредитів та грантів іноземних партнерів. Кошти від ЄС у розмірі 5 млрд. євро та від USAID $4,5 млрд — все це підготовка до опалювального сезону. Тому що ресурси коштують дорого, нам видають для цього кошти, щоб ми пройшли цей сезон", — зазначив Дмитро Боярчук.

На його думку, економія ресурсів завжди актуальне питання, але зараз вона частіше зводиться до того, що потрібно запасатися альтернативними ресурсами, оскільки газу і мазуту вистачає, але може бути пошкоджена інфраструктура в результаті військових атак ЗС РФ.

[ + – ] У новому опалювальному сезоні деякі українці перейдуть на альтернативні види палива, але більшість використовуватиме газ Фото: Pexels

У результаті, у новому опалювальному сезоні економія газу в Україні буде пов'язана із двома ключовими факторами. Перший — це так звана вимушена економія, коли підприємства без фінансових коштів скорочуватимуть споживання газу, щоб знизити витрати. Другий — це форс-мажор у вигляді пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетних ударів Росії, що може призвести до пауз у постачанні тепла та газу як населенню, так і бізнесу.

"Революції в економії енергоресурсів очікувати складно. Економія буде за рахунок того, що зменшать температуру подачі води та теплової енергії. Можливо, підприємства і самі будуть зацікавлені економити. У нас критичне падіння споживання, сама війна вбила споживання, хоча Україна і до війни була енергобідною країною, але далі скорочувати буде неможливо — ми досягли критичного рівня енергобідності. Люди і без держави за можливості економитимуть", — вважає Володимир Омельченко.

Головні чинники, що призведуть до економії газу, — економія промислових підприємств, фактичне скорочення споживання через воєнні дії та окупацію

Тим часом у багатих країнах ЄС уряди запроваджують спеціальні програми економії газу та електроенергії. Наприклад, за даними Euractiv, у Швейцарії більше 40 партнерів з державного та приватного секторів підтримують рух під девізом "Енергії не вистачає. Давайте не витрачатимемо її даремно".

Кампанія у Швейцарії триватиме до квітня і містить поради про те, як скоротити попит, наприклад, відключивши термостати, використовуючи менше гарячої води та вимикаючи побутові прилади та освітлення, коли вони не використовуються. Також швейцарська влада планує низку все суворіших заходів, включаючи заборони та нормування використання енергоресурсів. Передбачається запровадити норму тепла 19 градусів для приміщень, що опалюються газом, а також обмежити водонагрівання 60 градусами.

Важливо