ЗС РФ завдали удару по Кривому Рогу: є постраждалі та руйнування (фото)

За словами начальника ОВА Сергія Лисака, серед поранених щонайменше двоє неповнолітніх, 9 осіб було госпіталізовано.

Російські окупанти атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждали люди. Серед поранених також є неповнолітні. Фокус зібрав усе, що відомо про ворожий терор.

Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі написав, що внаслідок ворожого обстрілу Кривого Рогу частково зруйнували адміністративну будівлю, а також пошкоджено дві житлові багатоповерхові будівлі.

У Кривому Розі після атаки ЗС РФ 15 постраждалих Фото: Сергій Лисак / Telegram

Спочатку було відомо про двох постраждалих — 32-річного чоловіка та 24-річну жінку, яких одразу відправили в лікарню та їхній стан був середньої тяжкості. Пізніше кількість поранених значно збільшилася.

"15 постраждалих у Кривому Розі. Серед них двоє підлітків. 17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці. Загалом госпіталізовано 9 осіб", — писав Сергій Лисак.

ЗС РФ завдали удару по Дніпропетровській області Фото: Сергій Лисак / Telegram

Кореспондентка Фокусу водночас повідомила, що в місті пролунало 2 вибухи і зафіксовані вони були до оголошення в Кривому Розі повітряної тривоги.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що РФ уперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. За даними Повітряних сил, ЗС РФ атакували підприємства і критичну інфраструктуру Дніпра міжконтинентальною балістичною ракетою, випущеною з Астраханської області, і аеробалістичним "Кинджалом" із повітряного простору Тамбовської області.