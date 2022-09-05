Германия полностью отказывается от российского газа. Что будет с Европой

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что Германия планирует полностью остановить поставки газа из России в декабре 2022 года. "Россия больше не является надежным энергетическим партнером", — заявил Шольц на пресс-конференции в Берлине.

Это большой, взрослый, самостоятельный шаг Германии, из которой, после ее поражения во Второй мировой войне, союзники и противники все эти годы пытались сделать страну со сломанной субъектностью.

Экономическая мощь Германии на фоне ее тотальной зависимости от рынков сбыта союзников и энергоносителей из России не должна вводить в заблуждение. Огромный жирный бройлер только выглядит устрашающе на фоне бойцовского петуха, но не имеет ни малейшего шанса победить его в драке.

Может показаться странным и противоречивым, но война, развязанная Путиным против Украины, может дать Германии новый шанс перестать быть бройлером без необходимости снова вступать в бойцовский клуб. Важно проявить последовательность и решимость.

А последовательность должна состоять в том, что дальше делать с Россией, которая не только перестала быть надежным партнером, но также — и тут внимание, это главное! — Россия перестала быть эффективным и безопасным распорядителем энергетических ресурсов планеты.

По данным норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, сейчас Россия сжигает газ в объеме, эквивалентном 0,5% ежедневных потребностей ЕС. Эксперты называют происходящее экологической катастрофой.

Снимки, сделанные со спутников, свидетельствуют о том, что сжигание газа происходит на новом заводе по производству сжиженного природного газа "Газпром СПГ Портовая" близ границы с Финляндией. Здесь находится компрессорная станция для газопровода "Северный поток", по которому природный газ поставляется в Германию.

По оценкам Rystad Energy, ежедневно на факелах сжигается около 4,34 млн кубометров газа. На фоне снижения поставок в Европу это ни что иное, как газовый шантаж.

Так ресурсы планеты, оказавшиеся в руках государства-террориста, используются для террора и шантажа, а его действия ведут к гуманитарной и экологической катастрофам.

Решимость Германии может иметь ключевое значение в том, чтобы пойти дальше ответа на вопрос "как противостоять давлению России", и сделать вместе с союзниками следующие необходимые экономические и военно-политические шаги, чтобы, наконец, полностью освободить ресурсы планеты от этого государства-террориста. Тот редкий случай, когда это и полезно и выгодно!

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