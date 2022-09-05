Німеччина повністю відмовляється від російського газу. Що буде з Європою

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина планує повністю зупинити постачання газу з Росії в грудні 2022 року. "Росія більше не є надійним енергетичним партнером", — заявив Шольц на пресконференції в Берліні.

Це великий, дорослий, самостійний крок Німеччини, з якої після її поразки у Другій світовій війні союзники і противники всі ці роки намагалися зробити країну зі зламаною суб'єктністю.

Економічна міць Німеччини на тлі її тотальної залежності від ринків збуту союзників та енергоносіїв з Росії не повинна вводити в оману. Величезний жирний бройлер тільки виглядає жахливо на тлі бійцівського півня, але не має жодного шансу перемогти його у бійці.

Може здатися дивним та суперечливим, але війна, розв'язана Путіним проти України, може дати Німеччині новий шанс перестати бути бройлером без необхідності знову вступати до бійцівського клубу. Важливо виявити послідовність та рішучість.

А послідовність має полягати в тому, що далі робити з Росією, яка не лише перестала бути надійним партнером, а й — і тут увага, це головне! — Росія перестала бути ефективним та безпечним розпорядником енергетичних ресурсів планети.

За даними норвезької консалтингової компанії Rystad Energy, зараз Росія спалює газ обсягом, еквівалентним 0,5% щоденних потреб ЄС. Експерти називають те, що відбувається, екологічною катастрофою.

Знімки, зроблені з супутників, свідчать, що спалювання газу відбувається на новому заводі з виробництва зрідженого природного газу "Газпром СПГ Портова" поблизу кордону з Фінляндією. Тут знаходиться компресорна станція для газопроводу "Північний потік", яким природний газ поставляють до Німеччини.

За оцінками Rystad Energy, щодня на смолоскипах спалюється близько 4,34 млн кубометрів газу. На тлі зниження постачання до Європи це ніщо інше, як газовий шантаж.

Так ресурси планети, що опинилися в руках держави-терориста, використовують для терору та шантажу, а його дії ведуть до гуманітарної та екологічної катастроф.

Рішучість Німеччини може мати ключове значення в тому, щоб піти далі відповіді на питання "як протистояти тиску Росії", і зробити разом із союзниками такі необхідні економічні та військово-політичні кроки, щоб нарешті повністю звільнити ресурси планети від цієї держави-терориста. Той рідкісний випадок, коли це корисно і вигідно!

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