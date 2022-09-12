Удары России по энергосетям: как Украине справиться с новыми угрозами

Российская армия наносит целенаправленные удары по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего целые города и районы отключаются от поставок электроэнергии. Впрочем, пока удается максимально быстро отремонтировать разрушенные агрессором объекты.

Вчера 11 сентября ВС РФ нанесла ряд ударов по энергетическим объектам Харьковской и Днепропетровской области. Вскоре в Укрэнерго сообщили, что сразу после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, пока ГСЧС тушили пожары, диспетчеры и инженеры оператора совместно со специалистами облэнерго заживили большинство отключенных регионов по заранее подготовленным резервным схемам и алгоритмам действий. Об этом идет речь в статье Фокуса "Блэкаут, веерные отключения – что дальше. Чем обернутся для украинцев удары РФ по энергосетям".

Как сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, специалисты компании готовились к любым ситуациям во время войны и продолжают "держать #Энергетический фронт".

"Вчера диспетчеры "Укрэнерго" и операторов систем распределения справились отлично, вернув свет по резервным линиям электропередачи, за что им искренняя благодарность. Пока сохраняются точечные отключения, над их устранением непрерывно работают", — отметил он.

Эксперты считают, что ударами по энергообъектам враг пытается склонить граждан страны к прекращению сопротивления оккупации. "Удары по инфраструктуре — это психологический фактор. С одной стороны, такие удары оказывают на население психологическое влияние, которое, по мнению агрессора, должно уменьшить сопротивление (агрессии РФ, — Фокус). С другой стороны, повреждение поставок электроэнергии влияет на функционирование всех процессов, это влияние широкого спектра", — отмечает Андриан Прокип, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего.

Опрошенные Фокусом эксперты уверены, что на данном этапе украинская энергосеть обладает достаточной гибкостью, чтобы специалисты предприятий могли в течение пары часов возобновить электроснабжение там, где РФ наносит удары.

"После вчерашних ударов электропитание большинства пострадавших областей было восстановлено довольно быстро. В принципе, наша энергосистема – достаточно разветвленная ​​и гибкая, чтобы при ремонте участка обеспечить снабжение временными схемами или маршрутами", — говорит Роман Ницович, руководитель программ аналитического центра DiXi Group.

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Совсем иной вопрос – генерация. Если последствия ударов по сетям ремонтируются довольно оперативно, то риски для генерации (и последствия ударов по предприятиям, которые производят электроэнергию) могут быть более значительными и требующими больше времени на восстановление.

"Есть генерирующая инфраструктура. И один из объектов — Харьковская ТЭЦ-5 — был поврежден. Если враг продолжит прицельно бить по таким объектам, это серьезная угроза, преимущественно для теплоснабжения, в меньшей степени, как для объекта электрогенерации", — отметил Роман Ницович.

Андриан Прокип считает, что на сегодня наилучшим способом защиты энергоинфраструктуры Украины является, конечно же, система противовоздушной обороны. С другой стороны, необходим и стратегический запас материалов, запчастей и оборудования, чтобы в случае повреждений вследствие прилетов специалисты компаний могли оперативно провести ремонтные работы.

"Нужен определенный запас материалов и оборудования. Ранее те запасы, которые имели операторы, они использовали, и теперь пополняют его во многом, благодаря гуманитарной помощи через фонд Ukrainian Energy Support Fund. Он создан и действует при Секретариате Энергетического сообщества. Должен быть запас и комплектующих деталей, и также должен быть запас топлива. Если у нас есть понимание угроз для определенного вида генерации, нужно усиливать другие виды генерации, чтобы они были готовы включиться по команде диспетчера и выдать нужную энергосистеме мощность", — объяснил Фокусу Роман Ницович. То есть, речь идет о том, чтобы подготовиться к угрозам, создав заранее и запас необходимого оборудования, и запас топлива – мазута, угля и природного газа. Это поможет и быстро реализовать ремонтные работы, и переключить станции, при необходимости, с одного вида топлива на другой.

Подробно о том, как Украина готовится к новым атакам ВС РФ на инфраструктуру — в статье Фокуса.

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