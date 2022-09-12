Удари Росії по енергомережах: як Україні впоратися з новими загрозами

Російська армія завдає цілеспрямованих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, через що цілі міста та райони відключаються від постачання електроенергії. Втім, поки вдається максимально швидко відремонтувати зруйновані агресором об'єкти.

Вчора, 11 вересня, ЗС РФ завдала низки ударів по енергетичних об'єктах Харківської та Дніпропетровської області. Незабаром в "Укренерго" повідомили, що одразу після ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, поки ДСНС гасили пожежі, диспетчери та інженери оператора спільно з фахівцями обленерго заживили більшість відключених регіонів за заздалегідь підготовленими резервними схемами та алгоритмами дій. Про це йдеться у статті Фокусу "Блекаут, віялові відключення — що далі. Чим обернуться для українців удари РФ по енергомережах".

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, фахівці компанії готувалися до будь-яких ситуацій під час війни та продовжують "тримати #Енергетичний фронт".

"Вчора диспетчери "Укренерго" та оператори систем розподілу впоралися відмінно, повернувши світло по резервних лініях електропередачі, за що їм щира подяка. Поки зберігаються точкові відключення, над їх усуненням безперервно працюють", — зазначив він.

Експерти вважають, що ударами по енергооб'єктах ворог намагається схилити громадян країни до припинення опору окупації. "Удари по інфраструктурі — це психологічний фактор. З одного боку, такі удари чинять на населення психологічний вплив, який, на думку агресора, повинен зменшити опір (агресії РФ, — Фокус). З іншого боку, пошкодження постачання електроенергії впливає на функціонування всіх процесів, це вплив широкого спектра”, — зазначає Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього.

Опитані Фокусом експерти впевнені, що на цьому етапі українська енергомережа має достатню гнучкість, щоб фахівці підприємств могли протягом кількох годин відновити електропостачання там, де РФ завдає ударів.

"Після вчорашніх ударів електроживлення більшості постраждалих областей відновили досить швидко. У принципі, наша енергосистема — досить розгалужена і гнучка, щоб в разі ремонту ділянки забезпечити постачання тимчасових схем або маршрутів", — говорить Роман Ніцович, керівник програм аналітичного центру DiXi Group.

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Зовсім інше питання — генерація. Якщо наслідки ударів по мережах ремонтують досить оперативно, то ризики для генерації (і наслідки ударів по підприємствах, які виробляють електроенергію) можуть бути більшими і потребують більше часу на відновлення.

"Є генерувальна інфраструктура. І один з об'єктів — Харківська ТЕЦ-5 — пошкодили. Якщо ворог продовжить бити по таких об'єктах прицільно, це серйозна загроза, переважно для теплопостачання, меншою мірою, як для об'єкта електрогенерації", — зазначив Роман Ніцович.

Андріан Прокіп вважає, що сьогодні найкращим способом захисту енергоінфраструктури України є, звичайно ж, система протиповітряної оборони. З іншого боку, необхідний і стратегічний запас матеріалів, запчастин та обладнання, щоб у разі пошкоджень внаслідок прильотів фахівці компаній могли оперативно провести ремонтні роботи.

"Потрібен певний запас матеріалів та обладнання. Раніше ті запаси, які мали оператори, вони використовували, і тепер поповнюють його багато в чому завдяки гуманітарній допомозі через фонд Ukrainian Energy Support Fund. Він створений і діє при Секретаріаті Енергетичної спільноти. Має бути запас і деталей для комплектування. Якщо у нас є розуміння загроз для певного виду генерації, потрібно посилювати інші види генерації, щоб вони були готові включитися за командою диспетчера та видати потрібну енергосистемі потужність", — пояснив Фокусу Роман Ніцович. Тобто йдеться про те, щоб підготуватися до загроз, створивши заздалегідь і запас необхідного обладнання, і запас палива — мазуту, вугілля та природного газу. Це допоможе і швидко реалізувати ремонтні роботи, і перемикнути станції, за потреби, з одного виду палива на інший.

Докладно про те, як Україна готується до нових атак ЗС РФ на інфраструктуру — у статті Фокусу.

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