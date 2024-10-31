ЗС РФ атакували безпілотниками Полтавщину: що наразі відомо (фото, відео)
Росіяни завдали удару безпілотниками по Полтавській громаді. Голова ОВА Пронін заявив про кілька пошкоджених будинків та двох постраждалих внаслідок атаки.
ЗС РФ завдали удару по Полтавській області, у результаті чого є пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та постраждалі. Про це написав у своєму Telegram очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Росіяни кілька разів атакували Полтавську громаду. Ворожими безпілотниками завдали ударів по цивільній інфраструктурі", — написав він.
За словами Проніна, в результаті російської атаки ударними БпЛА було пошкоджено три житлових будинки, а також господарчу споруду.
"Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку", — зазначив очільник ОВА та додав, що жертв серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, ввечері 31 жовтня ЗС РФ здійснили масований обстріл України з використанням дронів, КАБів і ракет. Було атаковане підприємство на Харківщині, а в Одесі повідомляли про низку вибухів.
Також Фокус повідомляв, що в місті Покровську на Донеччині було зруйновано 80% критичної інфраструктури, значна частина міста знеструмлена. Енергетики заявляють, що відновлення електропостачання можливе лише у разі відсунення фронту та стишення обстрілів.