ЗС РФ атакували безпілотниками Полтавщину: що наразі відомо (фото, відео)

Росіяни завдали удару безпілотниками по Полтавській громаді. Голова ОВА Пронін заявив про кілька пошкоджених будинків та двох постраждалих внаслідок атаки.

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ЗС РФ завдали удару по Полтавській області, у результаті чого є пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та постраждалі. Про це написав у своєму Telegram очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Росіяни кілька разів атакували Полтавську громаду. Ворожими безпілотниками завдали ударів по цивільній інфраструктурі", — написав він.

За словами Проніна, в результаті російської атаки ударними БпЛА було пошкоджено три житлових будинки, а також господарчу споруду.

"Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку", — зазначив очільник ОВА та додав, що жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня ЗС РФ здійснили масований обстріл України з використанням дронів, КАБів і ракет. Було атаковане підприємство на Харківщині, а в Одесі повідомляли про низку вибухів.

Також Фокус повідомляв, що в місті Покровську на Донеччині було зруйновано 80% критичної інфраструктури, значна частина міста знеструмлена. Енергетики заявляють, що відновлення електропостачання можливе лише у разі відсунення фронту та стишення обстрілів.