ВС РФ атаковали беспилотниками Полтавскую область: что сейчас известно (фото, видео)

Россияне нанесли удар беспилотниками по Полтавской громаде. Глава ОВА Пронин заявил о нескольких поврежденных домах и двух пострадавших в результате атаки.

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ВС РФ нанесли удар по Полтавской области, в результате чего есть поврежденные объекты гражданской инфраструктуры и пострадавшие. Об этом написал в своем Telegram глава Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"Россияне несколько раз атаковали Полтавскую громаду. Вражескими беспилотниками нанесли удары по гражданской инфраструктуре", — написал он.

По словам Пронина, в результате российской атаки ударными БПЛА были повреждены три жилых дома, а также хозяйственная постройка.

"Спасены два человека. Спасатели достали их из горящего дома", — отметил глава ОГА и добавил, что жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, вечером 31 октября ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины с использованием дронов, КАБов и ракет. Было атаковано предприятие в Харьковской области, а в Одессе сообщали о ряде взрывов.

Также Фокус сообщал, что в городе Покровске Донецкой области было разрушено 80% критической инфраструктуры, значительная часть города обесточена. Энергетики заявляют, что восстановление электроснабжения возможно только в случае отодвижения фронта и стихания обстрелов.