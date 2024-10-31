ВС РФ атаковали беспилотниками Полтавскую область: что сейчас известно (фото, видео)
Россияне нанесли удар беспилотниками по Полтавской громаде. Глава ОВА Пронин заявил о нескольких поврежденных домах и двух пострадавших в результате атаки.
ВС РФ нанесли удар по Полтавской области, в результате чего есть поврежденные объекты гражданской инфраструктуры и пострадавшие. Об этом написал в своем Telegram глава Полтавской ОГА Филипп Пронин.
"Россияне несколько раз атаковали Полтавскую громаду. Вражескими беспилотниками нанесли удары по гражданской инфраструктуре", — написал он.
По словам Пронина, в результате российской атаки ударными БПЛА были повреждены три жилых дома, а также хозяйственная постройка.
"Спасены два человека. Спасатели достали их из горящего дома", — отметил глава ОГА и добавил, что жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, вечером 31 октября ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины с использованием дронов, КАБов и ракет. Было атаковано предприятие в Харьковской области, а в Одессе сообщали о ряде взрывов.
Также Фокус сообщал, что в городе Покровске Донецкой области было разрушено 80% критической инфраструктуры, значительная часть города обесточена. Энергетики заявляют, что восстановление электроснабжения возможно только в случае отодвижения фронта и стихания обстрелов.