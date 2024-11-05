"Походять із загальнодоступних джерел": Google прокоментував скандальне оновлення карт, — ЗМІ

Знімки оборонної інфраструктури начебто були зроблені понад рік тому, заявили в Google. Компанія усвідомлено не публікує останні зображення з зон бойових дій.

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Знімки, на яких помітна оборонна інфраструктура України, були зроблені ще минулого року. Про це, як пише "Економічна правда", повідомила пресслужба пошукового сервісу.

Супутникові знімки були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел, наголосили в компанії.

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У корпорації підкреслили, що усвідомлено не публікують останні зображення зон бойових дій.

"Ми дуже серйозно ставимося до таких запитів і підтримуємо постійний зв’язок з українськими офіційними особами", – прокоментували у Google інформацію щодо оновлення знімків території України, на яких помітно розташування військових систем Сил оборони.

Нагадаємо, у червні користувачі Google Maps помітили прототип надсекретного підводного дрона Manta Ray, який був пришвартований на військово-морській базі Порт-Вауенеме в Каліфорнії (США). Автономне судно було створено компанією Northrop Grumman у рамках проєкту ВМС США з розроблення підводної зброї великої дальності, здатним перебувати в стані "сплячки" на морському дні протягом дуже тривалого проміжку часу без дозаправлення.

Також Фокус писав, що аналітична група Ruski Brucken створила та оприлюднила в мережі мапу російських залізничних підстанцій на відстані 250 км від українсько-російського кордону. Вони використовуються для забезпечення електроенергією електротягів, якими, в тому числі доставляють живу силу, зброю та озброєння територією Росії.