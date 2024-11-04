Google "злив" дані про розташування військ України: у чому криється небезпека

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак припустив, що російські хакери і бот-мережі могли штучно підвищити попит на деякі геодані, після чого сервіс в автоматичному режимі міг оновити зображення.

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Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко в соцмережах розповів, що компанія Google у своєму сервісі Google Maps опублікувала оновлені знімки території України, на яких видно розташування військових систем Сил оборони України. У зв'язку з цим Фокус з'ясовував деталі події та розбирався в питанні, яку небезпеку вона становить у контексті російсько-української війни.

За словами Коваленка, 3 листопада Google виклав оновлені знімки, на яких можна визначити розташування різних систем озброєння. Імовірно, знімки могли демонструвати дані про системи ППО та інші важливі об'єкти, хоча Коваленко зі зрозумілих причин не уточнив, що саме було зафіксовано в Google Maps. Однак після оновлення сервісу російські ресурси почали активно поширювати цю інформацію.

Керівник ЦПД додав, що українська сторона звернулася до представників Google із проханням виправити ситуацію, після чого ті пообіцяли розв'язати проблему.

Слід зазначити, що питання про те, чи був це навмисний "злив" даних про розташування озброєнь ЗСУ, чи це недопрацювання співробітників Google, залишається відкритим. Але, схоже, така сама ситуація має місце і з військовими об'єктами на території Росії. Наприклад, якщо подивитися на карту сервісу Google Maps, що відображає військовий аеродром "Енгелсь" під Саратовим, то можна помітити розміщення техніки, хоча достеменно невідомо, наскільки ця інформація може бути актуальною.

Фото: Google Maps

Як працюють алгоритми оновлення карт

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак у коментарі для українських медіа пояснив особливості роботи алгоритмів Google Maps. Він зазначив, що карти не оновлюються моментально — для деяких територій інтервал оновлення може становити від одного до трьох років. Однак за підвищеного інтересу до певної локації алгоритми можуть ідентифікувати її як популярну та оновити дані раніше, ніж зазвичай.

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Ступак припустив, що російські хакери або бот-мережі могли створити штучний попит на знімки певних українських об'єктів. У відповідь на це автоматизована система Google оновила зображення, що, своєю чергою, призвело до оприлюднення потенційно конфіденційної інформації.

"Я можу допустити, що російські боти плюс хакери створили штучний шквал запитів на певну локацію і гугл автоматично алгоритмами оновив ці карти. Але за великим рахунком, тут немає нічого таємного, тому що російські "шахеди" перебувають над Києвом щоночі, тож я впевнений — вони бачили всі ці моменти", — наголосив Ступак.

Наслідки та можливі запобіжні заходи

Інформація про військові об'єкти, особливо такі, як системи ППО або тилові райони, може мати серйозні наслідки, якщо вона стає доступною в публічному просторі. Бойові позиції військ на передовій змінюються швидко, тому навіть у разі їх випадкового розкриття інформація втрачає актуальність. Але з даними про постійні об'єкти ситуація інша — їхній витік дійсно несе небезпеку.

Звернемо увагу, що моніторинговий портал DeepState, який у режимі реального часу надає актуальні картографічні дані щодо ситуації на фронті, позначає тільки розташування підрозділів Збройних сил РФ і не вказує, які військові частини та з'єднання Сил оборони ведуть бойові дії на тому чи іншому напрямку.

Єдине, що припустимо в обстановці "туман війни" — це інформування про захоплення або, навпаки, про звільнення тих чи інших територій під час поточного конфлікту, а також про напрямок ударів протиборчих сил.

Насамкінець зазначимо, що в будь-якому разі і українська, і російська сторона володіють інформацією, що становить певний інтерес для збройних сил, за умов наявності спеціальних супутникових угруповань, які здатні відстежувати ситуацію на землі. Тому ситуація з Google Maps має більше медійний ефект особливо для російських пропагандистів, які хочуть представити це як чергову "зраду" з боку західних союзників України.

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