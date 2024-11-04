Google "слил" данные о расположении войск Украины: в чем кроется опасность

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, что российские хакеры и бот-сети могли искусственно повысить спрос на некоторые геоданные, после чего сервис в автоматическом режиме мог обновить изображения.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в соцсетях рассказал, что компания Google в своем сервисе Google Maps опубликовала обновленные снимки территории Украины, на которых видно расположение военных систем Сил обороны Украины. В связи с этим Фокус выяснял детали события и разбирался в вопросе, какую опасность оно представляет в контексте российско-украинской войны.

По словам Коваленко 3 ноября Google выложил обновленные снимки, на которых можно определить расположение различных систем вооружения. Предположительно, снимки могли демонстрировать данные о системах ПВО и других важных объектах, хотя Коваленко по понятным причинам не уточнил, что именно было зафиксировано в Google Maps. Однако после обновление сервиса российские ресурсы начали активно распространять эту информацию.

Руководитель ЦПД добавил, что украинская сторона обратилась к представителям Google с просьбой исправить ситуацию, после чего те пообещали решить проблему.

Следует отметить, что вопрос о том, был ли это умышленный "слив" данных о расположении вооружений ВСУ или это недоработка сотрудников Google, остается открытым. Но, похоже, такая же ситуация имеет место и с военными объектами на территории России. Например, если посмотреть на карту сервиса Google Maps, отображающую военный аэродром "Энгелсь" под Саратовым, то можно заметить размещение техники, хотя доподлинно неизвестно насколько эта информация может быть актуальной.

Фото: Google Maps

Как работают алгоритмы обновления карт

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии для украинских медиа объяснил особенности работы алгоритмов Google Maps. Он отметил, что карты не обновляются моментально — для некоторых территорий интервал обновления может составлять от года до трех лет. Однако при повышенном интересе к определенной локации алгоритмы могут идентифицировать ее как популярную и обновить данные раньше обычного.

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Ступак предположил, что российские хакеры или бот-сети могли создать искусственный спрос на снимки определенных украинских объектов. В ответ на это автоматизированная система Google обновила изображения, что, в свою очередь, привело к обнародованию потенциально конфиденциальной информации.

"Я могу допустить, что российские боты плюс хакеры создали искусственный шквал запросов на определенную локацию и гугл автоматически алгоритмами обновил эти карты. Но по большому счету, здесь нет ничего тайного, потому что российские "шахеды" находятся над Киевом каждую ночь, поэтому я уверен — они видели все эти моменты ", — подчеркнул Ступак.

Последствия и возможные меры предосторожности

Информация о военных объектах, особенно таких, как системы ПВО или тыловые районы, может иметь серьезные последствия, если она становится доступной в публичном пространстве. Боевые позиции войск на передовой меняются быстро, поэтому даже при их случайном раскрытии информация теряет актуальность. Но с данными о постоянных объектах ситуация иная — их утечка действительно несет опасность.

Обратим внимание, что мониторинговый портал DeepState, который в режиме реального времени предоставляет актуальные картографические данные о ситуации на фронте, обозначает только расположение подразделений Вооруженных сил РФ и не указывает какие воинские части и соединения Сил обороны ведут боевые действия на том или ином направлении.

Единственное, что допустимо в обстановке "туман войны" это информировании о захвате или, наоборот, об освобождении тех или иных территорий в ходе текущего конфликта, а также о направлении ударов противоборствующих сил.

В заключение отметим, что в любом случае и украинская и российская сторона обладает информацией, представляющей определенный интерес для вооруженных сил, в условиях наличия специальных спутниковых группировок, которые способны отслеживать ситуацию на земле. Поэтому ситуация с Google Maps имеет больше медийный эффект особенно для российских пропагандистов, которые хотят представить это, как очередную "зраду" со стороны западных союзников Украины.

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