Приховати будинок на Google Maps: інструкція для українців, яким важливо прибрати дані з мережі

Щоб ні злодії, ні мародери не змогли вирахувати ваш будинок через Street View на Google Maps, можна його від них заховати.

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Функція Street View сервісу Google Maps може бути використана окупантами або злочинцями, щоб розшукати будинки українців, які залишили територію країни через бойові дії. Щоб ваше майно залишилося неушкодженим і не дісталося мародерам і злодіям, рекомендуємо "розмити" ваш будинок на Картах Google. Згідно з інструкцією, опублікованою на CNet, необхідно використовувати комп'ютер, оскільки функція розмиття недоступна в застосунку Google Maps на iOS або Android.

Отже, зайдіть на сайт maps.google.com, введіть свою домашню адресу в рядок пошуку в правому верхньому кутку, натисніть "Введення", потім натисніть на світлину свого будинку, що з'явилася, і обов'язково перейдіть у режим Street View ("Перегляд вулиць"). Натисніть на "Повідомити про проблему" в правому нижньому кутку — текст дуже дрібний, але він є.

Тепер виберіть, що Google має розмити. За допомогою миші налаштуйте зображення так, щоб ваш будинок і все, що ви хочете розмити, перебували в межах червоно-чорної рамки. Використовуйте курсор для переміщення та кнопки "плюс" і "мінус" для збільшення та зменшення масштабу відповідно.

Фото: Скриншот

Закінчивши налаштування зображення, виберіть те, що ви хочете розмити під ним:

обличчя;

мій будинок;

мій автомобіль / номерний знак;

інший об'єкт.

Сервіс запросить докладнішу інформацію про те, що саме ви хочете розмити, якщо зображення зайняте кількома автомобілями, людьми й іншими об'єктами.

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Введіть свою адресу електронної пошти (це обов'язково), перевірте код (якщо необхідно) та натисніть "Відправити".

Пізніше ви отримаєте електронного листа від Google, у якому компанія повідомить про розгляд вашого запиту і про те, що зв'яжеться з вами, щойно запит буде відхилено або схвалено. Google не надає жодної інформації про те, скільки часу займе опрацювання вашого запиту, тому просто стежте за подальшими електронними листами.

Раніше ми писали про те, як видалити інформацію про себе з інтернету у 2024 році. Шахраї часто використовують фото, відео й аудіо, щоб створювати дипфейки та виманювати гроші в людей. Щоб не стати їхньою жертвою, краще почистити інформацію про себе в мережі.