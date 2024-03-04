Навіть Google не знайде: як видалити інформацію про себе з інтернету у 2024 році

Шахраї часто використовують фото, відео й аудіо, щоб створювати дипфейки та виманювати гроші в людей. Аби не стати їхньою жертвою, краще почистити інформацію про себе в мережі.

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Багатьом користувачам не подобається, що великі технокомпанії на кшталт Google знають про них буквально все, оскільки почуваються незатишно в інтернеті, немов під мікроскопом. Але повернути собі конфіденційність у мережі цілком можливо — варто лише виконати кілька простих дій, пише 9to5google.

Чому вам слід захищати свої дані в інтернеті

Штучний інтелект (ШІ) багато чого змінив у нашому повсякденному житті. З його допомогою можна створювати унікальні зображення та навіть статті, але деякі люди використовують технологію, щоб завдавати шкоди іншим. Наприклад, шахраї створюють дипфейки та з їх допомогою обманюють користувачів, виманюючи гроші. Для формування дипфейків потрібні не тільки фото- й відеофайли, а й аудіозаписи голосів. Виходить, що чим більше інформації про вас зможе дізнатися зловмисник, тим переконливішою буде його атака.

Є й інший аргумент на користь збереження конфіденційності: кожен заслуговує на повагу та має право на приватне життя. Не повинно бути так, що будь-яка людина за допомогою пошукової системи могла б розкрити особистість іншої людини та виставити будь-які факти на загальний огляд. Однак поки що за конфіденційність буквально доводиться боротися.

Як видалити небажані результати пошуку Google

Ті, хто мешкає в США або Великій Британії, можуть надіслати Google запит на видалення з результатів пошуку певних вебсторінок, що розкривають особисту інформацію.

Google також пропонує функцію "Результати про вас" (Results about you), яка відстежує потенційні випадки публікації ваших даних у мережі. Однак важливо зазначити, що ця функція не повністю видаляє інформацію з інтернету. Якщо хтось скористається іншою пошуковою системою, він усе одно може знайти сторінку, яку ви приховали. Для отримання додаткової інформації про те, як видалити дані за допомогою "Результати про вас", ви можете ознайомитися з керівництвом Google.

Обмежте присутність у соціальних мережах

Чудовий спосіб захистити своє особисте життя — узагалі не ділитися ним в інтернеті. Але якщо у вас уже є акаунти в соцмережах, видання рекомендує в налаштуваннях профілю позначити, хто з користувачів може бачити ваш профіль, фотографії, відео, пошту, номер телефону й інші дані, а хто — ні.

І бажано провести таку "чистку" не тільки у своїх основних акаунтах, а й у давно занедбаних облікових записах на Facebook, Instagram тощо, де все ще можуть зберігатися фотографії та відео, про які ви давно забули. Якщо ви більше не використовуєте ці облікові записи, створіть резервну копію всіх своїх файлів, а потім повністю видаліть облікові записи.

Видаліть інформацію про себе із сайтів пошуку людей у мережі

У мережі повно так званих брокерів даних, які купують і продають інформацію про найрізноманітніших людей. Ваші дані можуть опинитися на вебсайтах пошуку людей, а це означає, що будь-хто, хто готовий заплатити за підписку, потенційно може дізнатися такі речі як номер телефону, місце проживання, зв'язки й іншу інформацію. Послугами брокерів даних можуть скористатися не тільки потенційні роботодавці, фінустанови, страхові компанії, а й шахраї.

Важливо

Я в цьому не беру участі: кібершахраї використали у своїй афері Могилевську

Відповідно до закону, брокери даних зобов'язані видалити інформацію про вас, якщо ви офіційно попросите їх про це. Однак через деякий час вони можуть знову опублікувати її.

Існують компанії, які можуть виконати чистку даних, зібраних і розміщених брокерами, за вас, наприклад, Incogni. Однак цей сервіс працює тільки з тими людьми, які є податковими резидентами США, Канади, Євросоюзу, Великої Британії та Швейцарії.

Раніше ми писали про те, що в Росії шахраї крадуть гроші в громадян РФ за допомогою їхніх же голосів. Російські експерти звинувачують не тільки кіберзлочинців, а й YouTube — відеоплатформу записали в "співучасники" злочинів проти росіян.