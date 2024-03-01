У Росії краще мовчати: шахраї крадуть гроші у громадян РФ за допомогою їхніх же голосів

Російські експерти звинувачують не тільки кіберзлочинців, а й YouTube, — відеоплатформу записали в "співучасники" злочинів проти росіян.

Related video

Російська компанія у сфері кібербезпеки Angara Security повідомила про зростаючу загрозу з боку шахраїв, які використовують голоси реальних людей для того, щоб виманювати гроші у їхніх родичів і друзів. Про це пише сайт CNews.

Згідно з даними Angara Security, зловмисники розміщують оголошення в соцмережах, де пропонують росіянам поділитися своїми голосами за певну винагороду. У 2021 році кількість таких оголошень становила 1200, а торік 7000.

Збирають зразки голосів під будь-яким слушним приводом, наприклад, щоб навчити генеративну модель штучного інтелекту. Насправді ж злочинці використовують зразки голосів довірливих російських громадян для вимагання грошей у їхніх же друзів і рідних, адже крім "озвучки" злочинці ще й збирають особисті дані людей, які погодилися поділитися своїми голосами. Шахраї за допомогою ШІ та отриманих аудіофайлів створюють діпфейки, коли будь-який голос начитує будь-який текст, наприклад, прохання позичити грошей.

Технологія дає змогу обдурити і банки, оскільки зловмисники можуть звернутися до фінустанови від імені конкретної людини, пройти верифікацію і зняти гроші з її рахунку, в той час як вона не буде ні про що підозрювати.

Важливо

Жертва кібершахраїв: мер Варшави зізнався, що поговорив із "підробленим" Кличком

Деякі російські експерти розповіли, що зразки голосів можуть збирати і без відома людей. Досить знайти в соцмережах кілька роликів за участю тієї чи іншої людини, де вона щось говорить. Але особливо вони виділили YouTube. На їхню думку, відеоплатформа є справжнім клондайком для злочинців, які збирають голоси.

"Зламувати акаунти, найімовірніше, не знадобиться — як правило, ролики і відеоповідомлення розміщуються в загальному доступі", — підкреслило російське медіа.

Раніше ми писали про те, що кібершахраї використали у своїй афері Наталю Могилевську. Співачку не тільки "призначили" головою журі в неіснуючому конкурсі, але ще й рекламували від її імені медичні препарати.