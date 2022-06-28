Жертва кібершахраїв: мер Варшави зізнався, що поговорив із "підробленим" Кличком

Зловмисник зателефонував з офіційної адреси київської мерії, використовуючи технологію DeepFake, за допомогою якої можна отримати оманливе реалістичне зображення.

Мер Варшави Рафал Тшасковський став жертвою кібершахраїв, які за допомогою технології DeepFake провели з ним розмову, видаючи себе за мера Києва Віталія Кличка. Про це повідомляє польська комерційна радіостанція Radio ZET.

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Тшасковський зізнався, що незвичайна розмова з нібито Віталієм Кличком викликала у нього підозри. Після завершення дзвінка, мер Варшави вирішив зв'язатися з українською владою та уточнити ситуацію. З'ясувалося, що Кличко не проводив жодних телефонних розмов у цей час, після чого польська столична мерія повідомила про це відділ боротьби з кіберзлочинністю при поліцейському управлінні Варшави.

Журналісти повідомляють, що Тшасковському надійшов дзвінок з офіційної адреси київської мерії, а в розмові брала участь людина, обличчя і голос якої оманливо нагадували Віталія Кличка.

"Розмова не стосувалася якихось делікатних питань, але я все одно вирішив поінформувати про те, що сталося, польські служби безпеки та посольство України. Я вже кілька разів розмовляв із Віталієм Кличком, і ми обговорювали в прямому ефірі принципи співпраці в разі війни в Києві", — розповів в інтерв'ю Тшасковський.

Мер Варшави зізнався, що його також обдурили, як і мерів Відня, Будапешта, Берліна та Мадрида, котрі також провели із шахраями телефонну розмову. Тому польська сторона планує організувати відеозустріч усіх ошуканих мерів зі справжнім Віталієм Кличком, щоб продемонструвати солідарність з Україною.

Раніше повідомлялося, що 24 червня якийсь зловмисник, використовуючи технологію DeepFake, спілкувався з європейськими політиками від імені мера Києва Віталія Кличка. Жертвами шахраїв стали градоначальники Берліна та Мадрида.

Російський пранкер Олексій Столяров із псевдонімом Лексус 21 травня від імені Віталія Кличка зателефонував президентові України Володимиру Зеленському. Шахрай представився мером Києва і заявив, що має намір піти зі своєї посади через постійний політичний тиск.