Жертва кибермошенников: мэр Варшавы признался, что поговорил с "поддельным" Кличко

Злоумышленник позвонил с официального адреса киевской мэрии, используя технологию DeepFake, с помощью которой можно получить обманчиво реалистичное изображение.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский стал жертвой кибермошенников, которые с помощью технологии DeepFake, провели с ним разговор, выдавая себя за мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает польская коммерческая радиостанция Radio ZET.

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Тшасковский признался, что необычный разговор с якобы Виталием Кличко вызвал у него подозрения. После завершения звонка, мэр Варшавы решил связаться с украинскими властями и уточнить ситуацию. Оказалось, что Кличко не проводил никаких телефонных разговоров в это время, после чего польская столичная мэрия уведомила об этом отдел по борьбе с киберпреступностью при полицейском управлении Варшавы.

Журналисты сообщают, что Тшасковскому поступил звонок с официального адреса киевской мэрии, а в разговоре участвовал человек, лицо и голос которого обманчиво напоминали Виталия Кличко.

"Разговор не касался каких-либо деликатных вопросов, но я все равно решил проинформировать о случившемся польские службы безопасности и посольство Украины. Я уже несколько раз разговаривал с Виталием Кличко, и мы обсуждали в прямом эфире принципы сотрудничества в случае войны в Киеве", — рассказал в интервью Тшасковский.

Мэр Варшавы признался, что его также обманули, как и мэров Вены, Будапешта, Берлина и Мадрида, которые также провели с мошенниками телефонный разговор. Поэтому польская сторона планирует организовать видеовстречу всех обманутых мэров с настоящим Виталием Кличко, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

Ранее сообщалось, что 24 июня некий злоумышленник, используя технологию DeepFake, общался с европейскими политиками от лица мэра Киева Виталия Кличко. Жертвами мошенников стали градоначальники Берлина и Мадрида.

Российский пранкер Алексей Столяров с псевдонимом Лексус 21 мая от лица Виталия Кличко позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мошенник представился мэром Киева и заявил, что намерен уйти со своей должности из-за постоянного политического давления.