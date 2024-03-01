В России лучше молчать: мошенники крадут деньги у граждан РФ при помощи их же голосов

Российские эксперты обвиняют не только киберпреступников но и YouTube, — видеоплатформу записали в "соучастники" преступлений против россиян.

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Российская компания в сфере кибербезопасности Angara Security сообщили о растущей угрозе со стороны мошенников, которые используют голоса реальных людей для того, чтобы выманивать деньги у их родственников и друзей. Об этом пишет сайт CNews.

Согласно данным Angara Security, злоумышленники размещают объявления в соцсетях, где предлагают россиянам поделиться своими голосами за определенное вознаграждение. В 2021 году количество таких объявлений составляло 1200, а в прошлом году 7000.

Собирают образцы голосов под каким-либо благовидным предлогом, например, чтобы обучить генеративную модель искусственного интеллекта. На самом же деле преступники используют образцы голосов доверчивых российских граждан для вымогательства денег у их же друзей и родных, ведь кроме "озвучки" преступники еще и собирают личные данные людей, согласившихся поделиться своими голосами. Мошенники с помощью ИИ и полученных аудиофайлов создают дипфейки, когда любой голос начитывает любой текст, например, просьбу одолжить денег.

Технология позволяет обмануть и банки, т.к. злоумышленники могут обратиться в финучреждение от имени конкретного человека, пройти верификацию и снять деньги с его счета, в то время как он не будет ни о чем подозревать.

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Некоторые российские эксперты рассказали, что образцы голосов могут собирать и без ведома людей. Достаточно найти в соцсетях несколько роликов с участием того или иного человека, где он что-либо говорит. Но особенно они выделили YouTube. По их мнению, видеоплатформа является настоящим клондайком для преступников, собирающих голоса.

"Взламывать аккаунты, скорее всего, не потребуется – как правило, ролики и видеосообщения размещаются в общем доступе", — подчеркнуло российское медиа.

Ранее мы писали о том, что кибермошенники использовали в своей афере Наталью Могилевскую. Певицу не только "назначили" главой жури в несуществующем конкурсе, но еще и рекламировали от ее имени медицинские препараты.