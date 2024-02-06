Я в этом не участвую: кибермошенники использовали в своей афере Могилевскую

Певицу не только "назначили" главой жури в несуществующем конкурсе, но еще и рекламировали от ее имени медицинские препараты.

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Певица Наталия Могилевская пожаловалась на то, что стала жертвой мошенников — анонимы собирали с украинцев "взносы" для участия в детском конкурсе, в жюри которого якобы должна была участвовать артистка. Об инциденте Могилевская написала на своей странице в социальной сети Insragram в понедельник, 5 февраля.

"На днях в социальных сетях появилась информация по теме моего участия в детском конкурсе талантов. Организаторы активно принимают заявки и берут финансовый взнос за участие. Хочу сказать, что я не участвую в этом конкурсе", — предупредила украинцев артистка.

Наталья Могилевская подчеркнула, что вся достоверная информация о ее профессиональной деятельности размещена только на официальных страницах. Кроме того, проверить актуальную информацию можно по номерам телефонов, которые певица закрепила в своем профиле в Insragram.

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Бывшая жена Потапа Ирина Горовая стала жертвой мошенников

Певица даже опубликовала в подтверждение своих слов скриншот объявления из социальных сетей, в котором неизвестные пытались манипулировать ее именем. Как видно на фото, пост о конкурсе, в котором якобы задействована Могилевская, разместили от имени сообщества в Facebook под названием "Таланты Украины". В конкурсе призывали принимать участие как взрослых, так и детей. Однако для этого нужно было сделать взнос в размере 100 гривен. Победителю мошенники обещали "кубок Наталии Могилевской", видеопоздравлении от самой артистки и автограф. При этом в одном из слов была сделана ошибка: авторы поста употребили слово "звінок", вместо литературного и орфографически верного "дзвінок".

Неизвестные требовали с украинцев заплатить по 100 гривен за возможность побороться за несуществующий "Кубок Наталии Могилевской" Фото: Наталья Могилевская/ Instagram

Могилевская также рассказала еще об одной афере, в которой злоумышленники использовали ее: от имени украинской артистки мошенники призывали украинцев покупать медицинские препараты.

"Пожалуйста, не покупайте никаких медицинских препаратов, которые рекламируют от моего имени. Это тоже фейк!" — добавила Могилевская и попросила подписчиков поддержать ее борьбу с мошенниками репостом публикации.

Напомним, в середине января мы писали о том, что Наталья Могилевская ответила на обвинения в усыновлении детей ради пиара. Звезда отметила, что оставила карьеру на пике успеха еще 10 лет назад. Почти два года она скрывала, что стала мамой двоих детей.

А в конце декабря 2023 года стало известно, что Злата Огневич стала жертвой мошенников. Певица рассказала, что из-за нечестного владельца концертного агентства вынуждена была отменить ряд своих концертов.