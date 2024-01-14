Наталья Могилевская ответила на обвинения в усыновлении детей ради пиара (фото)

Звезда отметила, что оставила карьеру на пике успеха еще 10 лет назад. Почти два года она скрывала, что стала мамой двоих детей.

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48-летняя украинская певица Наталья Могилевская дала редкий комментарий о своих двух дочерях — Софии и Мишель. Подробностями семейной жизни артистка поделилась с подписчиками в Instagram.

Знаменитость спросили, как она относится к критике, будто она усыновила детей только ради пиара.

"Это странно слышать. Я оставила карьеру на пике успеха 10 лет назад и почти не выпускала песен и ничего не пиарила. Все понимали, что я одинока и уезжаю куда-то в Индию. А после того вернулась, усыновила двоих детей и два года это скрывала. Всегда найдутся те, кто видит мир через призму своих разочарований", — считает звезда сцены.

Наталья Могилевская дала комментарий о своих дочерях Фото: Скріншот Наталья Могилевская дала комментарий о своих дочерях Фото: Скріншот

Артистка также призналась, долго ли адаптировалась к материнству.

"В начале было трудно, но я училась, находила контакт и терпение. Всегда была ровной в своей любви и поддержке. Постепенно дети расслабились и поверили в то, что они в безопасности, и что с ними будет все в порядке", — рассказывает поклонникам мама двоих детей.

Наталья Могилевская с дочерьми

Об усыновлении детей певица впервые сообщила во время съемок новогоднего "Квартала 95". Оказалось, что пополнение в семье звезды сцены произошло еще в начале полномасштабного вторжения. Девочкам тогда было по два и десять лет. Сейчас Могилевская планирует продолжать сохранять приватность дочерей. Известно, что их зовут Мишель и София. А избранника артистки, которого она также скрывает от публики, — Валентин.

Напомним, Наталья Могилевская призналась, что стала мамой двоих детей.

Также Фокус писал о возлюбленном Натальи Могилевской, которого она встретила во время войны.