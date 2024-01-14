Наталія Могилевська відповіла на звинувачення в усиновленні дітей заради піару (фото)

Зірка наголосила, що залишила карʼєру на піку успіху ще 10 років тому. Майже два роки вона приховувала, що стала мамою двох дітей.

Related video

48-річна українська співачка Наталія Могилевська дала рідкісний коментар про своїх двох доньок — Софію та Мішель. Подробицями сімейного життя артистка поділилася з підписниками в Instagram.

Знаменитість запитали, як вона ставиться до критики, начебто вона всиновила дітей лише задля піару.

"Це дивно чути. Я залишила кар'єру на піку успіху 10 років тому і майже не випускала пісень і нічого не піарила. Усі розуміли, що я самотня і їжджу кудись в Індію. А після того повернулася, всиновила двох дітей і два роки це приховувала. Завжди знайдуться ті, хто бачить світ через призму своїх розчарувань", — вважає зірка сцени.

Наталія Могилевська дала коментар про своїх доньок Фото: Скриншот Наталія Могилевська дала коментар про своїх доньок Фото: Скриншот

Артистка також зізналася, чи довго адаптувалася до материнства.

"На початку було важко, але я вчилася, знаходила контакт і терпіння. Завжди була рівною у своїй любові та підтримці. Поступово діти розслабилися і повірили в те, що вони в безпеці, і що з ними буде все гаразд", — розповідає прихильникам мама двох дітей.

Наталія Могилевська з доньками

Про всиновлення дітей співачка вперше повідомила під час зйомок новорічного "Кварталу 95". Виявилося, що поповнення в родині зірки сцени сталося ще на початку повномасштабного вторгнення. Дівчаткам тоді було по два і десять років. Наразі Могилевська планує продовжувати зберігати приватність доньок. Відомо, що їх звати Мішель та Софія. А обранця артистки, якого вона також приховує від публіки, — Валентин.

Нагадаємо, Наталія Могилевська зізналася, що стала мамою двох дітей.

Також Фокус писав про коханого Наталії Могилевської, якого вона зустріла під час війни.