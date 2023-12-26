Наталя Могилевська розповіла про свого коханого, якого зустріла під час війни

Наталя Могилевська не приховує, що наразі має стосунки з чоловіком і відчуває себе щасливою.

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Наталя Могилевська розповіла, про чоловіка, якого вважає своєю долею. Подробицями особистого життя співачка поділилася в інтерв’ю Дмитра Гордона.

Зокрема, Наталя зізналася, що нині перебуває у стосунках з чоловіком. Почалося все на початку війни в 2022 році.

Тоді Могилевська разом зі нинішнім обранцем займалася питанням, як вивезти зі столиці її вагітну сестру. Чоловік допомагав вирішити питання, оскільки має впливові звʼязки серед військових. Вже згодом їх спілкування переросло в симпатію.

Могилевська також зізналася, що насправді вони знайомі вже 20 років, однак ніколи тісно не спілкувалися. Війна в країні зблизила їх. Зараз співачка розуміє, що її обранець, це той чоловік, якого вона шукала.

01:31:14 Про чоловіка

У подробиці співачка вдаватися не захотіла, зізналася лише, що її чоловік раніше багато подорожував по світу, має впливові звʼязки, був редактором в американській газеті. Нині він живе в столиці.

Також Могилевська розповіла, що вони могли зустрітися раніше, але вона "впустила цей шанс".

Як зʼясувалася, вона зі своїм чоловіком жили недалеко один від одного і три роки поспіль, він кожного дня проходив повз вікна її квартири. Вони могли зустрітися ще у 2021 році, коли почався ковід, але співачка не любить сама виносити сміття і це робили за неї інші люди.

За її словами, аби вона була не такою лінивою, то цілком можливо, що вони б зустрілися одного дня на вулиці.

Нагадаємо, Наталія Могилевська розповіла, про народження дитини.