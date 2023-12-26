Наталья Могилевская рассказала о своем возлюбленном, которого встретила во время войны

Наталья Могилевская не скрывает, что сейчас имеет отношения с мужчиной и чувствует себя счастливой.

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Наталья Могилевская рассказала, о мужчине, которого считает своей судьбой. Подробностями личной жизни певица поделилась в интервью Дмитрия Гордона.

В частности, Наталья призналась, что сейчас находится в отношениях с мужем. Началось все в начале войны в 2022 году.

Тогда Могилевская вместе с нынешним избранником занималась вопросом, как вывезти из столицы ее беременную сестру. Мужчина помогал решить вопрос, поскольку имеет влиятельные связи среди военных. Уже со временем их общение переросло в симпатию.

Могилевская также призналась, что на самом деле они знакомы уже 20 лет, однако никогда тесно не общались. Война в стране сблизила их. Сейчас певица понимает, что ее избранник, это тот мужчина, которого она искала.

01:31:14 О мужчине

В подробности певица вдаваться не захотела, призналась лишь, что ее мужчина раньше много путешествовал по миру, имеет влиятельные связи, был редактором в американской газете. Сейчас он живет в столице.

Также Могилевская рассказала, что они могли встретиться раньше, но она "упустила этот шанс".

Как выяснилось, она со своим мужем жили недалеко друг от друга и три года подряд, он каждый день проходил мимо окна ее квартиры. Они могли встретиться еще в 2021 году, когда начался ковид, но певица не любит сама выносить мусор и это делали за нее другие люди.

По ее словам, если бы она была не такой ленивой, то вполне возможно, что они бы встретились однажды на улице.

Напомним, Наталья Могилевская рассказала, о рождении ребенка.