Наталья Могилевская впервые рассказала о ребенке

Наталья Могилевская не скрывает, что мечтает родить ребенка, однако пока ей не удалось осуществить свое желание.

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48-летняя украинская певица Наталья Могилевская опровергла слухи о рождении ребенка. В интервью с Дмитрием Гордоном Наталья Могилевская ответила на вопрос, почему не решилась на ребенка.

"Честно я не решилась, у меня не было мужа. Я думала только о карьере. Дальше я в каком-то моменте поняла, что если я не изменюсь, если я сама не стану хорошей женой, которая не зациклена на своей работе, нормальной подругой, нормальной женщиной, то ко мне не придет нормальный мужчина. И у меня перспектива в этом смысле была так себе, поэтому я когда остановилась, когда я поехала в Индию в том числе, то я работала над тем, есть ли вообще у меня женские качества — терпение, милосердие, гибкость, нежность, умение быть за плечом у мужчины. Как выяснилось все по нулям",- заявила Могилевская.

01:28:08 О том, почему не родила ребенка

Она также отметила, что 10 лет была одинокой, поэтому физиологически, даже не имела шансов забеременеть.

Певица отметила, что она не теряет веру, все же когда-то стать мамой. Также она рассказала, что сейчас она встретила свою настоящую любовь, которую так ждала и намекнула, что, возможно он станет отцом ее первенца.

Стоит отметить, что недавно, в сети появилась информация, что Наталью Могилевскую видели в одном из супермаркетов столицы вместе с ребенком. Девочка, якобы, называла ее мамой. Поклонники предположили, что Могилевская могла тайно родить, или усыновить ребенка.

Другая часть все же убеждены, что это ее племянница. Сама же певица никак не комментировала информацию. Судя по всему девочка таки не ее дочь, поскольку певица до сих пор надеется стать мамой.

Напомним, Наталья Могилевская презентовала щемящий клип об украинских беженцах, которые возвращаются домой. Однако впоследствии, поклонники Могилевской раскритиковали ее новую песню и назвали "крысой": певица ответила.