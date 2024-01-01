Наталія Могилевська стала мамою (фото, відео)

Знаменитість всиновила двох дітей під час війни. Вона планує зберігати приватність спадкоємців якомога довше.

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48-річна українська співачка Наталія Могилевська зізналася, що всиновила двох дітей під час великої війни. Про це артистка розповіла в новорічному випуску "Кварталу 95" та у своєму Instagram.

Зірка сцени стала мамою двох дівчаток — десяти і двох років. Проте Наталія Могилевська наголосила, що планує максимально довго зберігати приватність дітей, не показуючи їхніх облич та не розкриваючи імен. Навіть у школі, за словами співачки, не знають, хто батьки дівчаток.

Зокрема, знаменитість зізналася, що її діти пережили жахіття війни, а старша донька не раз рятувала меншу. Вони адаптовуються до життя в новій родині у столиці.

"В цю казкову ніч, коли повинні збуватися мрії, найбільша мрія мого життя збулась… Бажаю всім дітям України, які залишились без батьків, знайти своїх улюблених, свою родину", — написала мама двох дітей.

Наталія Могилевська з дітьми

"Вітаємо, Наталочко! Які вони тепер щасливі! Уклін і з Новим роком!" — написала в коментарях українська акторка Ольга Сумська. А співак Віталій Козловський лаконічно зазначив: "Доньки".

Наталія Могилевська стала мамою (див. з 3:20:00)

Нагадаємо, Наталію Могилевську помітили на публіці з дівчинкою, яка називала зірку мамою.

Також Фокус писав про нового коханого співачки, якого вона зустріла під час повномасштабної війни.