Наталія Могилевська показала свого чоловіка та розкрила імена доньок (фото)
Дівчаткам було по два і десять років, коли вони стали частиною родини артистки. Наразі вони адаптувалися до нового життя.
48-річна українська співачка Наталія Могилевська вперше показала свого коханого та розсекретила імена двох доньок. Подробицями особистого життя артистка поділилася в ТСН.
"Це сталося на самому початку війни. Коли ми з моїм чоловіком дуже багато їздили на фронт, в госпіталі, в дитбудинки, до переселенців. І ось цей весь жах тільки-тільки стався і ми ухвалили таке рішення", — пригадує мама двох дітей.
Наталія Могилевська та її обранець Валентин стали батьками двох дівчаток, яким наразі 3,5 і 12 років. Їх звати Мішель та Софія. Артистка планує зберігати приватність дітей, не показуючи їхніх дітей, адже в школі та дитсадку не знають, хто їхні батьки.
Зокрема, Могилевська вперше показала свого коханого, якого називає чоловіком. Пара танцювала на камеру, тому обличчя Валентина не було видно.
Раніше знаменитість зізнавалася, що стане мамою, коли її серце буде готове до цього.
"Мені треба було вчитися. Я читаю купу книжок, як виховувати дітей…" — зізнається зірка сцени.
Нагадаємо, Наталію Могилевську помітили з дитиною, яка називала її мамою.
Також Фокус писав про критику нової пісні Наталії Могилевської та реакцію артистки.