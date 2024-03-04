Даже Google не найдет: как удалить информацию о себе из интернета в 2024 году

Мошенники часто используют фото, видео и аудио, чтобы создавать дипфейки и выманивать деньги у людей. Чтобы не стать их жертвой, лучше почистить информацию о себе в сети.

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Многим пользователям не нравится, что крупные технокомпании вроде Google, знают о них буквально все, поскольку чувствуют себя неуютно в интернете, словно под микроскопом. Но вернуть себе конфиденциальность в сети вполне возможно — стоит только выполнить несколько простых действий, пишет 9to5google.

Почему вам следует защищать свои данные в интернете

Искусственный интеллект (ИИ) многое изменил в нашей повседневной жизни. С его помощью можно создавать уникальные изображения и даже статьи, но некоторые люди используют технологию, чтобы причинять вред другим. Например, мошенники создают дипфейки и с их помощью обманывают пользователей, выманивая деньги. Для формирования дипфейков нужны не только фото- и видеофайлы, но и аудиозаписи голосов. Получается, что чем больше информации о вас сможет узнать злоумышленник, тем убедительнее будет его атака.

Есть и другой аргумент в пользу сохранения конфиденциальности: каждый заслуживает уважения и имеет право на частную жизнь. Не должно быть так, что любой человек при помощи поисковой системы мог бы раскрыть личность другого человека и выставить какие-либо факты на всеобщее обозрение. Однако пока за конфиденциальность буквально приходится бороться.

Как удалить нежелательные результаты поиска Google

Те, кто живет в США или Великобритании, могут отправить Google запрос на удаление из результатов поиска определенных веб-страниц, раскрывающих личную информацию.

Google также предлагает функцию "Результаты о вас" (Results about you), которая отслеживает потенциальные случаи публикации ваших данных в сети. Однако важно отметить, что эта функция не полностью удаляет информацию из интернета. Если кто-то воспользуется другой поисковой системой, он все равно может найти страницу, которую вы скрыли. Для получения дополнительной информации о том, как удалить данные при помощи "Результаты о вас", вы можете ознакомиться с руководством Google.

Ограничьте присутствие в социальных сетях

Отличный способ защитить свою личную жизнь — вообще не делиться ею в интернете. Но раз у вас уже есть аккаунты в соцсетях, издание рекомендует в настройках профиля обозначить, кто из пользователей может видеть ваш профиль, фотографии, видео, почту, номер телефона и прочие данные, а кто — нет.

И желательно провести такую "чистку" не только в своих основных аккаунтах, но и в давно заброшенных учетных записях на Facebook, Instagram и т. д., где все еще могут храниться фотографии и видео, о которых вы давно позабыли. Если вы больше не используете эти учетные записи, создайте резервную копию всех своих файлов, а затем полностью удалите учетные записи.

Удалите информацию о себе с сайтов поиска людей в сети

В сети полно так называемых брокеров данных, которые покупают и продают информацию о самых разных людях. Ваши данные могут оказаться на веб-сайтах поиска людей, а это означает, что любой, кто готов заплатить за подписку, потенциально может узнать такие вещи, как номер телефона, место проживания, связи и другую информацию. Услугами брокеров данных могут воспользоваться не только потенциальные работодатели, финучреждения, страховые компании, но и мошенники.

Важно

Я в этом не участвую: кибермошенники использовали в своей афере Могилевскую

Согласно закону, брокеры данных обязаны удалить информацию о вас, если вы официально попросите их об этом. Однако через время они могут снова опубликовать ее.

Существуют компании, которые могут выполнить чистку данных, собранных и размещенных брокерами, за вас, например, Incogni. Однако данный сервис работает только с теми людьми, которые являются налоговыми резидентами США, Канады, Евросоюза, Великобритании и Швейцарии.

Ранее мы писали о том, что в России мошенники крадут деньги у граждан РФ при помощи их же голосов. Российские эксперты обвиняют не только киберпреступников но и YouTube, — видеоплатформу записали в "соучастники" преступлений против россиян.