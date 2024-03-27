Аналітики злили в мережу мапу усіх російських підстанцій на кордонах з Україною

Представники "Ruski Brucken" створили та оприлюднили в мережі мапу російських залізничних підстанцій на відстані 250 км від українсько-російського кордону.

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Аналітики з "Ruski Brucken" розробили та злили в мережу карту російських залізничних підстанцій, яка допомагатиме знешкоджувати російську логістичну інфраструктуру, що використовують для війни з Україною. Мапа вже доступна усім користувачам інтернету.

Як зазначено в описі до карти, червоні лінії — це залізниці, фіолетові — електрифіковані залізниці, кола — це рейкові електричні підстанції.

"Ця карта та її зміст не є схваленням будь-якої діяльності та слугують тільки як ресурс для інформування громадськості", — зазначили в описі до карти.

Загалом на мапі близько 100 залізничних підстанцій нецивільного призначення на віддаленості 250 км від кордону з Україною.

Мапа російських залізничних підстанцій Фото: Скриншот

"Усі російські залізничні електропідстанції в радіусі 250 км у швидкому доступі, так що печерна людина може легко знайти ділянку вартістю 10 мільйонів доларів у будь-якому місці цільової області за лічені хвилини", — зазначили аналітики з "Ruski Brucken".

Саме ці підстанції використовуються для зниження електричної напруги і подальшого перетворення струму для передачі його в контактну мережу для забезпечення електроенергією електровозів, якими в тому числі доставляють озброєння територією Росії.

Нагадаємо, 22 березня ексміністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан заявив, що через пряме влучання російських ракет по ДніпроГЕС можуть виникнути критичні проблеми з енергопостачанням в наступному осінньо-зимовому періоді.

26 березня голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю Олені Фроляк розповів, як на білоруському аеродромі "Мачулищі" був пошкоджений перший російський розвідувальний літак А-50.

Крім того, співробітники СБУ 27 березня затримала двох агентів ФСБ, які готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони, об’єктах енергетики, а також готували удари по Київській телевежі.