Пошкодження станції ДніпроГЕС може вплинути на новий опалювальний сезон, — експерт (відео)

Пошкоджена станція видавала понад половину потужності усієї ДніпроГЕС і ця потужність наближалася до потужності атомного блоку. Виведення ГЕС-2 з ладу створить великі проблеми, вважає ексміністр енергетики України.

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Через пряме влучання російських ракет по ДніпроГЕС можуть виникнутии критичні проблеми з енергопостачанням в наступному осінньо-зимовому періоді. Про це в коментарі "Еспресо" сказав ексміністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.

"Щодо сьогоднішнього удару з погляду впливу на енергетику, насправді ми досить значну кількість генерацій сьогодні втратили й не тільки по Дніпровській гідроакумулюючій станції, але вона не критична, бо зараз вже зменшилося і споживання, і є можливість сьогодні компенсувати цю тимчасову, я надіюсь, втрату потужності шляхом імпорту", — пояснив ексміністр енергетики.

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З його слів, внаслідок обстрілу серйозних руйнувань зазнала друга станція на ДніпроГЕС — туди було два прямих влучання російських ракет. На цей час невідомо ступінь пошкоджень, і чи зможе вона працювати далі.

"Вона якраз десь трошки більше чим половину потужності видає, ніж увесь ДніпроГЕС, й ця потужність досить серйозна й наближається до потужності атомного блоку. Якщо вона буде надовго втрачена, а це маневрена дефіцитна потужність, то це досить серйозна проблема буде, мені здається, вже на наступний осінньо-зимовий період й на регулювання потужності, яке буде здійснюватися в Україні", — підсумував Продан.

ЗС РФ вдарили по ДніпроГЕС

22 березня ЗС РФ здійснили наймасованішу атаку на обʼєкти енергетичної інфраструктури України за останній рік. Лише в одну Дніпровську ГЕС ворог поцілив вісім разів. В Офісі генпрокурора повідомили, що гідроелектростанція виведена з ладу, однак небезпеки для мешканців Запорізької області немає.

Директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що ГЕС-2 серйозно постраждала і невідомо, чи вдасться її відновити.

Пізніше стало відомо, що на Дніпровській ГЕС після ракетної атаки ЗС РФ енергетикам, попри значні пошкодження, вдалося запустити в роботу частину обладнання.