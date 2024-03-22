Ураження дуже значні: 8 російських ракет влучили по ДніпроГЕС, — Офіс генпрокурора (відео)

За словами керівника "департаменту війни" відомства Юрій Бєлоусова, гідроелектростанція дійсно виведена з ладу, однак наразі небезпеки для мешканців Запорізької області немає.

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У пʼятницю, 22 березня, відбулась "наймасованіша атака" російських окупантів на обʼєкти енергетичної інфраструктури України за останній рік. Лише у одну Дніпровську ГЕС противник поцілив вісім разів. Про це повідомив керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

За словами Бєлоусова, загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року ворог неодноразово атакував 136 об'єктів енергоструктури.

Проте сьогоднішні удари Російської Федерації він назвав "наймасованішою атакою на обʼєкти енергоструктури за останній рік". За його словами, 8 російських ракет влучили у ДніпроГЕС.

"Сьогодні Запоріжжя було під наймасовішою атакою — тільки в саму ГЕС влучили 8 разів, тобто 8 ракет влучили в надзвичайно важливий об'єкт, який містить не тільки енергетичну складову, але й виконує інші функції. І всі ми розуміємо можливі наслідки — Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об'єкту", — наголосив він.

Крім того, за інформацією керівника "департаменту війни", зараз небезпеки для місцевих мешканців Запоріжжя немає.

"Наразі небезпеки для громадян немає. Об'єкт дійсно виведений з ладу. Я сподіваюсь, що наші колеги з дотичних відомств зроблять все можливе для його відновлення", — додав представник Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, раніше директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що внаслідок атаки ЗС РФ у Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання — у ГЕС-1 і ГЕС-2. Зокрема, ГЕС-2 серйозно постраждала, і невідомо, чи вдасться її відновити. За його словами, доведеться повністю відновлювати машинний зал та електричне обладнання. На сьогодні ЗАЕС під'єднана тільки до однієї лінії енергопередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна", напруга — 330 кВ.

Зазначимо, під час масованого обстрілу України 22 березня російські війська використали 88 ракет. Є жертви та блекаути в регіонах.

Також повідомлялося, що частина України знеструмлена після обстрілів енергоінфраструктури російськими військами.