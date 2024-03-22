"Два влучання": нові подробиці ракетних ударів по ДніпроГЕС і Запоріжжю (фото, відео)

За словами директора Укргідроенерго Ігоря Сироти, доведеться повністю відновлювати машинний зал та електричне обладнання. Поліція регіону попереджає, що після ракетних ударів рух через греблю Дніпровської ГЕС повністю зупинено.

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Унаслідок атаки російських військ уранці в п'ятницю, 22 березня, у Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання — у ГЕС-1 і ГЕС-2. ГЕС-2 постраждала серйозно, невідомо, чи вдасться її відновити. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву директора Укргідроенерго Ігоря Сироти.

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Повідомляють про влучання в одну опору і розбиті підкранові балки.

"Доведеться повністю відновлювати машинний зал та електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що сталося. І чи зможе вона [ГЕС-2] працювати. І чи зможе, чи то в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати", — уточнив він.

Рух через Дніпровську ГЕС повністю зупинено

Рух автодорожнім переїздом Дніпровської ГЕС довелося "повністю обмежити". Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Запорізької області. Повідомляється, що рух іде через Арочний міст о. Хортиця та через Нові мости й Хортицький район.

Загрози прориву Дніпровської ГЕС немає — Укргідроенерго

За даними відомства, по Дніпровській ГЕС зафіксовано влучання. На станції триває пожежа, на місці працюють рятувальники та енергетики. Але загрози прориву немає, ситуація контрольована, повідомили в Укргідроенерго.

Дніпровська ГЕС розташована в Дніпровському районі Запоріжжя, це найстаріша ГЕС на річці Дніпро.

Водночас у Центрі протидії дезінформації попередили, що російські війська можуть намагатися сіяти паніку серед жителів України. З'явилися повідомлення про те, що Україна нібито повністю залишиться без світла, що не відповідає дійсності.

"...Росія запустила низку ІПСО після масованих обстрілів України, щоб посіяти паніку серед населення. Зокрема, щодо "знищення" ДніпроГЕС — гідроелектростанція "стоїть", — повідомляє ЦПД.

Знеструмлено лінію електропередачі, що живить ЗАЕС

Через обстріли знеструмлено одну з ліній електропередачі, які живлять Запорізьку АЕС, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, атака 22 березня — наймасштабніша на українську енергетику за останній час.

"На жаль, є потрапляння і пошкодження об'єктів генерації, системи передавання і розподілу електроенергії в різних областях", — уточнив він і додав, що в низці регіонів виникли перебої зі світлом.

На сьогодні ЗАЕС під'єднана тільки до однієї лінії енергопередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна", напруга — 330 кВ.

"Живлення з лінією "Запорізька АЕС — Дніпровська" напругою 750 кВ втрачено", — уточнили в НАЕК "Енергоатом".

Обстріл Запоріжжя: 6 постраждалих, 3 безвісти

12 ракетних ударів по Запоріжжю

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Армія РФ завдала 12 ракетних ударів по місту, зазначив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Щонайменше 2 людини зникли безвісти. 4 будинки повністю зруйновано, понад 40 — пошкоджено", - йдеться в повідомленні.

Такі наслідки 2-х ворожих ракетних ударів тільки по одній із вулиць Запоріжжя, уточнив він.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що відомо про шість постраждалих у Запоріжжі та трьох зниклих безвісти на місцях ударів.

Серед зниклих безвісти є дитина

За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, до лікарні звернулися шестеро осіб, усі — середнього ступеня тяжкості, двоє людей зникли безвісти, серед них і дитина. Повністю зруйновано два будинки приватного сектору, ще сім будинків зруйновано частково, зазначив він.

"Загалом наразі відомо, що у місті зазнали пошкоджень понад 150 будинків (як приватних, так і багатоповерхових)", — уточнив Куртєв.

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Наслідки обстрілу Запоріжжя

"Таємна угода" про заборону ударів по енергоінфраструктурі

Російський політик Сергій Марков назвав обстріл ДніпроГЕС та інші об'єкти енергоструктури України "відповіддю на удари ЗСУ по НПЗ Росії".

"За підсумками удару сьогодні вночі може бути досягнута таємна угода, що Росія й Україна не б'ють по критично важливій інфраструктурі один одного. Угода ця ініційована США", — стверджує політик.

За його словами, необхідність у такій угоді пояснюється тим, що США не вірять, що удари по російських НПЗ можуть мати серйозний ефект.

Нагадаємо, що під час масованого обстрілу України 22 березня російські війська використали 88 ракет. Є жертви та блекаути в регіонах.

Також повідомлялося, що частина України знеструмлена після обстрілів енергоінфраструктури російськими військами.