"Ми втратили цей об'єкт": науковець про удар ЗС РФ по ДніпроГЕС (відео)

Загроз затоплення сотень тисяч гектарів, як це було внаслідок підриву Каховської ГЕС, немає, вважає директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк.

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Удар Росії по ГЕС на Дніпрі матиме наслідки для енергосистеми України. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" повідомив Михайло Яцюк, директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (НААН).

На його думку, загроз затоплення сотень тисяч гектарів, як це було внаслідок підриву Каховської ГЕС, немає. Таких аварій він не очікує. Яцюк запевнив, що фахівці ретельно обстежать об’єкт. За його словами, активно ведуть роботи з ліквідації наслідків.

"Ми втратили цей об'єкт", — заявив експерт.

Російські окупанти, за його словами, знали, наскільки важливою є ГЕС для української економіки. Саме тому й було завдано відповідної атаки.

Удар Росії по ДніпроГЕС

По Дніпровській ГЕС 22 березня російським окупантам вдалося завдати вісім ракетних ударів. За словами керівника Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрія Бєлоусова, гідроелектростанція дійсно виведена з ладу, однак наразі небезпеки для мешканців Запорізької області немає.

Директор Укргідроенерго Ігор Сирота в коментарі "Радіо Свобода" заявив, що на території ДніпроГЕС зафіксовано влучання. За його словами, невідомо, як ракетна атака РФ зрештою вплине на роботу Дніпровської ГЕС. Водночас збитки через обстріл суттєві, тому ситуація є критичною.

Сирота наголосив, що Дніпровська ГЕС складається з двох станцій – ГЕС-1 та ГЕС-2. Щодо ГЕС-2, то там ситуація взагалі критична, залишається невідомо, як вона зможе працювати далі, а також якою буде її потужність. Армія РФ атакувала станцію двома ракетами, внаслідок цього є прямі влучання.

Масований обстріл ЗС РФ призвів до витоку нафтопродуктів у Дніпро. У Державній екологічній інспекції повідомили, після удару по ГЕС зафіксували засмічення ґрунтів і витік нафтопродуктів у водний об'єкт річки.

Нагадаємо, 22 березня в Україні назвали "дуже поганою" ситуацію з допомогою "Рамштайну". За минулі два місяці Україна отримала 10% допомоги від країн формату.