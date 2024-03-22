"Мы потеряли этот объект": ученый об ударе ВС РФ по ДнепроГЭС (видео)

Угрозы затопления сотен тысяч гектаров, как это было в результате подрыва Каховской ГЭС, нет, считает директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк.

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Удар России по ГЭС на Днепре будет иметь последствия для энергосистемы Украины. Об этом в эфире телеканала "Київ 24" сообщил Михаил Яцюк, директор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

По его мнению, угроз затопления сотен тысяч гектаров, как это было в результате подрыва Каховской ГЭС, нет. Таких аварий он не ожидает. Яцюк заверил, что специалисты тщательно обследуют объект. По его словам, активно ведут работы по ликвидации последствий.

"Мы потеряли этот объект", — заявил эксперт.

Российские оккупанты, по его словам, знали, насколько важна ГЭС для украинской экономики. Именно поэтому и была нанесена соответствующая атака.

Удар России по ДнепроГЭС

По Днепровской ГЭС 22 марта российским оккупантам удалось нанести восемь ракетных ударов. По словам руководителя Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрия Белоусова, гидроэлектростанция действительно выведена из строя, однако пока опасности для жителей Запорожской области нет.

Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в комментарии "Радио Свобода" заявил, что на территории ДнепроГЭС зафиксировано попадание. По его словам, неизвестно, каким образом ракетная атака РФ в конечном итоге повлияет на работу Днепровской ГЭС. В то же время убытки из-за обстрела существенные, поэтому ситуация является критической.

Сирота отметил, что Днепровская ГЭС состоит из двух станций — ГЭС-1 и ГЭС-2. По ГЭС-2, то там ситуация вообще критическая, остается неизвестно, каким образом она сможет работать дальше, а также какой будет ее мощность. Армия РФ атаковала станцию двумя ракетами, в результате этого есть прямые попадания.

Массированный обстрел ВС РФ привел к утечке нефтепродуктов в Днепр. В Государственной экологической инспекции сообщили, после удара по ГЭС зафиксировали засорение почв и утечку нефтепродуктов в водный объект реки.

Напомним, 22 марта в Украине назвали "очень плохой" ситуацию с помощью "Рамштайн". За прошедшие два месяца Украина получила 10% помощи от стран формата.