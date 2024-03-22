"За два месяца получили 10%": Стефанишина назвала "очень плохой" ситуацию с помощью "Рамштайна"

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции после визита в Брюссель охарактеризовала вопрос предоставления пакета помощи от США "не очень оптимистичным".

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За прошедшие два месяца Украина получила 10% помощи от формата "Рамштайн". Об этом сообщила Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, на Киевском форуме по безопасности.

Это процент от запланированных финансовых средств. Не получили украинцы и военную помощь, которая планировалась почти год.

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"Я хочу обратить внимание, что ситуация уже сейчас очень плохая..." — пояснила она.

Вице-премьер также отметила, что американские партнеры призывают Украину к сдержанной реакции на ситуацию с предоставлением пакета помощи от США. Решение принять могут в этом году.

"Вчера утром я вернулась из Брюсселя и, синхронизировавшись с коллегами, могу сказать, что прогнозы не очень оптимистичны", — добавила представительница правительства.

Последний "Рамштайн" и его итоги

На авиабазе Рамштайн в Германии 19 марта завершилась встреча Контактной группы по Украине, по итогам которой Украина должна получить новые оборонные пакеты.

Во время совещания выступил министр обороны США Ллойд Остин, он заявил, что партнеры должны приложить максимум усилий, чтобы закрыть военные потребности страны, воюющей с РФ. В то же время глава Пентагона напомнил, что за ситуацией следит глава Кремля Владимир Путин — оценивает, не ослабла ли поддержка.

За последнее время о предоставлении новых пакетов военной помощи заявили США, Канада, Австралия, а также ряд европейских стран. Одним из ключевых моментов — предоставление сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, в которых остро нуждаются сейчас Силы обороны Украины.

Напомним, 22 марта в Швеции предупредили ЕС о подготовке к длительному конфликту с РФ. Министр иностранных дел Швеции считает, что ЕС должен отказаться от предоставления пакетов и сосредоточиться на сотрудничестве по постоянной поддержке Украины.