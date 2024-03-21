Чехия уже 2 года непублично поставляет Украине боеприпасы, — СМИ

К соответствующей инициативе присоединились также Дания и Нидерланды. В то же время только сейчас в Чехии решили открыто обратиться к странам-членам ЕС с призывом обеспечить закупку снарядов для Украины.

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Чехия с начала полномасштабного вторжения РФ поставляет Украине боеприпасы, но не слишком афиширует это публично. Об этом в комментарии "24 каналу" сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Он сообщил, что Чехия уже 2 года ведет переговоры и занимается приобретением боеприпасов для Сил обороны Украины за пределами Европейского союза.

По словам неназванного источника издания, к соответствующей инициативе присоединились также Дания и Нидерланды. В то же время только сейчас в Чехии решили открыто обратиться к странам-членам ЕС с призывом обеспечить закупку снарядов для нашего государства.

20 марта Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил, что в Украину поставят 300 000 снарядов, которые обеспечат жизненно важную "передышку" на передовой на несколько месяцев.

19 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что благодаря инициативе Чехии по закупке снарядов Силы обороны рассчитывают получить в апреле достаточно снарядов для сдерживания линии фронта.

Ранее Чехия инициировала покупку 800 тысяч снарядов для Украины .

8 февраля сообщалось, что в ЕС призвали прекратить поставлять боеприпасы другим странам, кроме Украины.